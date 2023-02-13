Gaziosmanpaşa'da onlarca kadın depremzedeler için kışlık kıyafet hazırlıyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, depremzedeler için yelek, atkı, eldiven, bere gibi kışlık kıyafetler hazırlamaya başladı. Çalışmalara, küçük yaştaki çocukların da katıldığı, depremzedeler için genç yaşlı birçok kişinin seferber olduğu görüldü.

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli depremlerin ardından tüm yurtta afet bölgesine yardımlar gönderilmeye devam ediyor. Depremzedelere destek olmak isteyen Gaziosmanpaşalı kadınlar, Zat-ı Gül Hanım Kültür ve Sanat Merkezi’nde bir araya gelerek afet bölgesine göndermek üzere, yelek, atkı, eldiven, bere gibi kışlık kıyafetler hazırlamaya başladı. Çalışmalara, kadınların yanı sıra küçük yaştaki çocukların da katıldığı görüldü. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da merkeze gelerek buradaki kadın ve çocuklarla konuşup desteklerinden ötürü onlara teşekkür etti.

“Ülkemizin dört bir tarafındaki tüm insanlarımız o bölgeye yardım etmek için yarışıyor”

İlk günden itibaren yardımları bölgeye gönderdiklerini belirten Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Orada insanlarımız bu sıkıntıları yaşarken Türk milleti olarak tek yürek, tek bilek olmanın gayretiyle, biz de ilçemizde çalışmalara destek olmaya çalışıyoruz, ilk günden itibaren. Hanımlarımız her zaman olduğu gibi burada, hem oraya gidememiş olmanın ezikliğini yaşamış hem de elinden gelen bütün imkanlarını seferber etmiş bir halde kendi aralarında anlaşarak, ellerindeki tüm ürünleri imalata dönüştürmek için oradaki vatandaşlarımıza, depremzedelerimize kışlık giyecekler örmeye karar almışlar. Tabii ki burada herkese bunu ulaştırmak, herkesin oradaki insanlara bir şekliyle dokunmasını sağlamak hepimizin görevidir. Ama şunu gördük ki, hem buradaki vatandaşlarımız hem ülkemizin dört bir tarafındaki tüm insanlarımız o bölgeye yardım etmek için yarışıyor. Kadınlar da bunların başında gidiyor. Biz de her bir gönüllü vatandaşımızın kendi yetenekleriyle, kendi elleriyle ürettikleri ürünleri deprem yerine ulaştırmak için buradayız” dedi.

“Soğukta üşüyen kardeşlerim için atkı örüyorum”

12 yaşında olduğunu ve depremzedeler için kısa süre içinde atkı örmeyi öğrendiğini söyleyen Ali Kerem Dalgıç, “Burada, depremde yaralanmış, soğukta üşüyen kardeşlerim için atkı örüyorum. Burada, annemin hocası öğretti. Ben de burada bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Onlara geçmiş olsun” diye konuştu.

“Hem çok korktuk hem de çok üzüldük. O acıları onlarla birebir yaşadık”

Depremzedeler için yardıma geldiğini söyleyen 57 yaşındaki Zeynep Okumuş, “Depremzedelere, çocuklarına bere, atkı dokuyoruz, Allah izin verirse. Bu yarın öbür gün biter, Allah izin verirse bir tane daha öreceğim. Biz de böyle yardım ediyoruz. Hem çok korktuk hem de çok üzüldük. Artık televizyonları kapatmak zorunda kaldık, psikolojilerimiz bozuldu. O acıları onlarla birebir yaşadık. 20 günlük bebekler, yıkılan hayatlar, yıkılan hayaller, biten umutlar. Ne diyelim yavrum, Allah gidenlere cennetiyle mükafat versin. Kalanlara da acil şifa versin, bir an önce evlerini, yuvalarını kurmayı nasip etsin” şeklinde konuştu.