Gaziosmanpaşa'da parklar 24 saat boyunca izleniyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 24 saat boyunca kayıt alan güvenlik kameraları ile parkları çocuklar ve aileler için daha güvenli hale getirmeye devam ediyor.

Vatandaşların kendini güvende hissetmesini sağlamak ve asayiş olaylarına karşı caydırıcı önlem almak adına Gaziosmanpaşa Belediyesi, parklara güvenlik kamera sistemleri kurdu. İlk etapta 34 parka kurulan 171 kamera ile parklardaki görüntüler 7/24 kayıt altına alınıyor. Herhangi bir asayiş olayı meydana geldiğinde ilgili görüntüler anında tespit edilerek, emniyet birimleriyle paylaşılıyor. Yapılan planlama doğrultusunda aynı sistemin Gaziosmanpaşa’nın diğer parklarına da uygulanması yönünde çalışmalar hızla sürüyor.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Sürekli kayıt halinde olan kameralar ile parklarımız artık daha güvenli. Çocuklarımızın rahatça oyun oynaması ve halkımızın huzurla vakit geçirmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Olumsuz olayların önüne geçmek amacıyla bu sistemi ilçemizin diğer tüm parklarında yaygınlaştıracağız” dedi.

Parkların yanı sıra Gaziosmanpaşa Belediyesi, meydanlara, ana caddelere ve hizmet binalarına da kamera sistemleri kurarak, ilçeyi daha güvenli hale getirmeye devam ediyor.