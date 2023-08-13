Gaziosmanpaşa'da şaşkına çeviren görüntü: Evden 5 ton çöp çıktı

Gaziosmanpaşa’da 4 kişilik bir ailenin yaşadığı evden çıkan kötü kokular sonrası belediye ekipleri harekete geçti. Yaklaşık 5 ton çöpün bulunduğu ev apartman sakinlerinin ihbarıyla ortaya çıkarken, tonlarca çöp belediye görevlileri tarafından temizlendi.

Gaziosmanpaşa Yenimahalle 556. Sokak’taki 4 katlı bir apartmanda yaşayan 4 kişilik aile üyeleri, konteynerlerden topladığı yaklaşık 5 ton çöpü evin içerisinde biriktirmeye başladı. Sıcak havanın etkisiyle kokan ve çevreye rahatsızlık veren çöpler, bina sakinleri ve vatandaşların şikayeti üzerine Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

Evdeki çöpler kamyonlar ile taşındı

İhbarı değerlendiren Gaziosmanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, sağlık ekipleri ve temizlik ekipleri ile eve gelerek çöpleri çıkarmaya başladı. Evden çıkarılan çöpler kamyonlar ile taşındı. Evin içindeki o kötü görüntü ise kameralar tarafından kayda geçti.

“3 kamyon çöp çıkarıldı”

Yaşanan olayı anlatan bir mahalle sakin Selma Saygın, “Akli dengesi yerinde değil. Aile bireylerinin hepsi öyle. Burada çöp biriktiriyorlar. 3 kamyon çöp çıkarıldı. Akli dengesi olmadığı için çöpleri içeri yığıyor. Evine de hiç kimse girmez. Akrabası falan da gelmez” dedi.

“Daha içeriden çok çöp çıkaracaklar”

Bir başka mahalle sakini de, “Kadının akli sağlığı yerinde değil. İçerideki çöpleri de hala çıkarıyorlar. Bu binadakiler rahatsız olmuş, mahalledekilerde bu durumdan çok rahatsız. Daha içeriden çok çöp çıkaracaklar” şeklinde konuştu.

Öte yandan çöp evde yaşayan ve akli dengesinin yerinde olmadıkları öğrenilen aile, ekipler tarafından otele yerleştirdi.