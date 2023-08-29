Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırıya uğrayan motosikletli hayatını kaybetti

Gaziosmanpaşa’da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan motosikletli şahıs hayatını kaybetti. Saldırganların kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Halitpaşa Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Emre Çatal isimli motosikletli kurye, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Kurye kanlar içinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ambulansla hastaneye kaldırılan Emre Çatal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Öte yandan, Çatal’ın motokuryelik yaptığı öğrenildi. Saldırganların kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.