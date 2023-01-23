Gaziosmanpaşa'da sporcular yeteneklerini sergiledi

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin yüzme ve jimnastik kurslarında dönem eğitimini tamamlayan öğrenciler, ailelerinin de katılımıyla düzenlenen spor şenliklerinde yeteneklerini sergiledi.

Dr. Kadir Topbaş Gençlik ve Spor Merkezi’nde gerçekleştirilen Jimnastik Şenliği’ne 4-6 yaş kategorisinde 125, 7-9 yaş kategorisinde ise 65 olmak üzere toplam 190 öğrenci katıldı. 2 aylık eğitimlerin ardından öğrencilerin gelişimlerinin gözlenmesi ve aileleriyle keyifli vakit geçirmeleri amacıyla düzenlenen etkinlik görsel bir şölene dönüştü. Aileler de müsabakaları izleyerek çocuklarına destek verdi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi ise yüzme öğrenen çocukların heyecanına sahne oldu. Uzman eğitmenler tarafından verilen 2 aylık eğitimlerin sonunda yüzme öğrenen çocuklar, ailelerin önünde kulaç attı. Yaş gruplarına göre farklı kategorilerde düzenlenen şenliğe 87 kız, 74 erkek olmak üzere toplamda 161 öğrenci katıldı. Her iki etkinliğin ardından katılan tüm sporculara Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından günün anısına madalya verildi.