Gaziosmanpaşa'da yoldan geçenlere silah doğrultan şüpheli gözaltına alındı

Gaziosmanpaşa’da sokak ortasında elindeki silahı çevresindekilere doğrultan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa’da sokak ortasında bir şahıs elindeki silahı göstererek çevresindekilere doğrultmuştu. Konuyla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, videodaki şahıslardan silahlı olanın S.Y. (19), yanında yürüyen şahsın da T.B.E. (16) olduğunu belirledi.

Polis ekipleri tarafından şahıslar Karadeniz Mahallesi’nde yakalanırken, S.Y.’nin adresinde yapılan aramada, olayda kullanılan 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi. Öte yandan şahısların yapılan sorgulamasında çok sayıda suç kaydı olduğu da belirlendi.

Şüpheli şahıslar hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.