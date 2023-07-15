Gaziosmanpaşa'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda anma töreni düzenlendi

İSTANBUL(İHA) – Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı’nda düzenlenen programda şehitler anıtına karanfil bırakılarak onlar için dualar edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğiyle çeşitli programlar düzenlendi. Gaziosmanpaşa’da düzenlenen programa Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, 15 temmuz gazileri, şehit yakınları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anma programları çerçevesinde Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı’nda bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na karanfil bırakıldı. Ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılıp dualar edilerek şehitler anıldı.

“15 Temmuz’u unutmuyoruz”

Programda konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “15 Temmuz tarihe not düşecek ve milletimize de ders çıkartacak tarihi bir gündü. Dünyanın hiçbir yerinde devletin imkanlarınızı arkasına alarak milletin kendi nesline kurşun yağdırılması dünyada görülmemiş bir şeydi. Diğer yönden milletin kendi devleti, bayrağına sahip çıkması için vermiş olduğu mücadele de dünyada görülmemiş bir örnekti. Bir yandan kalkışma, bir yandan direniş örneğine rastlanmayan bir durumdu. Biz yıl dönümü nedeniyle her bir şehidimizi temsil eden bayraklarımızın bulunduğu anıtımızda yad ettik. Allah bir daha hiçbir millete yaşatmasın diyoruz, biz yaşadık ama unutmuyoruz. Allah 15 Temmuz’da canını kaybeden tüm şehitlerimize gani gani rahmet eylesin, milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

“Vatanımızın bölünmez bütünlüğüne bir darbe girişiminde bulundular”

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde direnişe koşarken gazi olan Mevlüt Demirci, “Önce şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 7 yıl önce demokrasimize ve vatanımızın bölünmez bütünlüğüne bir darbe girişiminde bulundular. Türklerin Anadolu’ya gelişinden bugüne kadar her zaman ihanete uğratmaya çalıştılar, kıyamete kadar da olacak. Biz Türk milleti olarak bu ihanetlere beraber olarak parçalanmayarak göğüs gereceğiz. Birlikte olursak yıkılmayız bugün yıl dönümü nedeniyle burada toplandık geçmişten bugüne kadar gelen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.