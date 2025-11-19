Gaziosmanpaşa İstanbul Vadi Evleri 1. Kısım 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nde hak sahipleri belirlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen İstanbul Vadi Evleri 1. Kısım 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi için kura çekim töreni düzenlendi. 431 daireden oluşan 2. etapta hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Gaziosmanpaşa, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla güvenli konutlara kavuşmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen İstanbul Vadi Evleri 1. Kısım Kentsel Dönüşüm Projesi’nde toplamda 675 konut, 29 ticari birim, 675 araç kapasiteli otopark, bir cami ve 12 bin 500 metrekare yeşil alan oluşturuldu. Projenin ilk etabında 244 daire hak sahiplerine teslim edildi.

İsmi okunan vatandaşlar duygusal anlar yaşadı

Proje çerçevesinde Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi’nde kura çekim töreni düzenlendi. Törende Gaizosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından Başkan Vekili Karadeniz, ilk kuraları çekerek töreni başlattı. 431 daireden oluşan 2. etapta noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle isimleri okunan hak sahipleri, yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

"Bugün 2. etap kapsamında 431 adet kurayı sizlerle keşfedeceğiz"

Törende konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, "Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşümü hızlandırmak için görev yaptığımız 6 aylık süreçte elimizden geldiği kadarıyla süreci hızlandırmaya gayret ettik. Mart ayında inşallah evlerinizde oturabileceksiniz, sizlere teslim etmeyi öngörüyoruz. Bugün kuramızı yapacağız, hak sahiplerinin daireleri belirlenecek. Ben bu anlamda İstanbul Vadi Evleri Projesi için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan Türkiye’nin büyük dönüşüm hareketinde en başarılı örneklerinden biri olduğunu ifade etmek istiyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığımıza ve TOKİ Başkanlığımıza, belediyemiz iş birliğiyle hayata geçirilen projede 675 adet konut, 29 adet ticari ve 675 araçlık otopark, camimiz ve sosyal donatı alanlarımız var. Gerçekten dışarıdan da baktığınızda, içine de girdiğinizde çok güzel bir proje olduğunu ifade edebilirim. Projemizin ilk etabında 244 tane daire sahibimiz, geçtiğimiz dönemde hak sahibi konutlarını teslim almışlardı. Bugün de 2. etap kapsamında 431 adet kurayı sizlerle keşfedeceğiz. İnşallah ailelerinizle birlikte huzur, mutluluk ve güven içerisinde yaşayacağınız yuvalara kavuşmanıza biz de vesile olmaktan mutluluk duyuyoruz. Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak kentsel dönüşümde sadece binaları yenilemekle yetinmiyor, aynı zamanda insanımızın sosyal ihtiyaçlarına dönük çalışmalar da yapıyoruz. İlçemize değer katan yaşam alanlarına hep birlikte üretmek için gayret ediyoruz. Güvenli konutlar kadar nefes alınacak yeşil alanlar da, güçlü sosyal donatı alanları da çok kıymetli. Bugün olduğu gibi bundan sonra da her projede İstanbul’un yeşil alan eksikliğine, otopark sorununa ve sosyal donatı ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

"Kentsel dönüşüm bir siyasi süreç değildir, siyasetten daha üstün bir süreçtir"

Kentsel dönüşümün İstanbul için bir zaruriyet olduğunun altını çizen Karadeniz, "Kentsel dönüşüm İstanbul için artık bir zaruriyet meselesi. Hepimiz biliyoruz, 1999 depremini yaşadık. Sonra Van, İzmir gibi depremler ve bu ülke 6 Şubat gibi bir felaketi yaşadı. Dolayısıyla kentsel dönüşümün bizim için bir zaruriyet olduğunu hepimiz biliyoruz. Çocuklarımız, geleceğimiz için güvenli binaların ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2012 yılında cesur bir vizyonla başlattığı Türkiye büyük dönüşüm hareketinin ülkemiz için bir milat olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bugün İstanbul’un 39 ilçesinde, Türkiye’nin dört bir yanında dönüştürülen projelerle ülkemiz depreme ve sonrasına hazırlanıyor. Devletimizin ’Yarısı Bizden’ kampanyasıyla vatandaşımızın bu anlamda yükünü azaltıp, destek olmaya gayret eden bir süreç yaşıyoruz. Belediye olarak bu süreçleri hızlandırarak sizler için ruhsat işlemlerini ve saha çalışmalarını büyük bir titizlikle yaptığımızı ifade etmek istiyoruz. Kentsel dönüşüm bir siyasi süreç değildir, siyasetten daha üstün bir süreçtir. Bu işin partisi veya farklı bileşenleri olmaz. Kentsel dönüşüme bizim için güvenli ve her vatandaşımıza en temel hak olarak bakıyoruz. Bu hakkın sizlere hiçbir siyasi hesabı olmadan verilmesi gayretini gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Herkes için hayırlısı olsun"

Kura çekiminde ismi okunan hak sahibi Gül Arda, "Bizim için biraz zor, çünkü annemizi kaybettik. Biz 3 kardeş olarak onun hakkı için geldik. Hem çok muyluyuz hem biraz buruğuz. Herkes için hayırlısı olsun. Allah herkesin gönlüne göre versin" şeklinde konuştu.

"Çok mutluyuz"

Sevinçli olduğunu ifade eden Hatice Yılmaz ise, "Çok sevindik. Ben babamın adına geldim, hak sahibi babam. Biz onun mirasçılarıyız. Kendisi köyde olduğu için biz kuraya katıldık. Çok mutluyuz" diye konuştu.

"Evlerimiz yenilendi, her şeyden önemlisi depreme dayanıklı olacak"

Bir diğer hak sahibi Ramazan Okur ise, "Memnunuz, güzel ve heyecanlı bir şey. Dönüşüm çok güzel, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ederiz. Eski evlerimiz yenilendi, her şeyden önemlisi depreme dayanıklı olacak. Sosyal alanları, yeşil alanları da güzel. Camisi, oturulacak parkı var. Daha geniş ve ferah" dedi.

"Devletin yapmış olduğu TOKİ binaları sağlam"

Zeliha Kalaycıoğlu, "Dairemiz çekilişle belirlendi. Devletimize teşekkür ediyoruz. Konutların biraz daha büyük yapılmasını temenni ediyoruz. Kentsel dönüşümün çok hızlı bir şekilde ilerlemesi ülkemizde, her yerde, her mahallede, her sokağa yayılmasını talep ediyoruz. Ben 30 yıllık bir binada oturuyorum. Ondan dolayı biraz endişeliyim. Öncelikle kendimi emniyette hissedeceğimi düşünüyorum. Devletin yapmış olduğu TOKİ binaları sağlam. Yaşam kalitesinin de yüksek olduğunu düşünüyorum. Gezinti alanları, çocukların park alanları var" diye konuştu.