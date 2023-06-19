Gaziosmanpaşalı çocuklar yaz tatilini dolu dolu geçirecek

Gaziosmanpaşa Belediyesi, öğrencileri yaz tatilinde spordan sanata, eğitimden sosyal etkinliklere eğitici ve öğretici kurslarla buluşturuyor. Uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenecek kurslarda çocuklara telefon ve tablet bağımlılığına karşı spor ve sanat sevgisi aşılanıyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, okulların kapanmasının ardından çocukların verimli bir tatil dönemi geçirmesi adına eğitim birimlerinde yaz kursları düzenliyor. Belediyenin spor merkezleri, sanat akademisi, bilgi evleri ve kadın koordinasyon merkezlerinde verilecek olan kurslarda çocukların yoğun geçen bir eğitim-öğretim yılının stresini atmaları, sosyalleşmeleri ve yeteneklerini geliştirmesi hedefleniyor.

Yaz spor okulları ile sportif bir tatil çocukları bekliyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi Yaz Spor Okulları, her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce çocuğu spor kurslarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Uzman eğitmenler eşliğinde yüzme, futbol, basketbol, okçuluk, tenis, jimnastik, voleybol, karate, tekvando, badminton, futsal ve pilates branşlarında düzenlenecek kurslarda çocuklara sportif beceri kazandırılması amaçlanıyor. Kurslar, Gaziosmanpaşa Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, Karayolları Spor ve Sağlık Merkezi, Dr. Kadir Topbaş Gençlik ve Spor Merkezi olmak üzere 3 farklı tesiste gerçekleştirilecek.

Sanat akademisi 19 branşta yaz kursları düzenliyor

Sanatla iç içe bir yaz tatili geçirmek isteyen çocuklar ise Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi’ndeki kurslardan faydalanabilecek. Bağlama, bateri, gitar, elektro gitar, keman, tiyatro, ney, piyano, şan, ud, yan flüt, resim, ebru, hat, tezhip, dublaj, fotoğrafçılık, kısa film atölyesi ve orf eğitimi olmak üzere 19 branşta düzenlenecek kurslarda çocuklara profesyonel olanaklarda eğitimler verilecek.

Bilgi evleri tatil döneminde de çocuklara kapılarını açıyor

Okul döneminde Gaziosmanpaşalı çocukların eğitimine büyük katkı sunan Gaziosmanpaşa Belediyesi bilgi evleri, yaz tatilinde de çocukları eğitici kurslarla buluşturuyor. Kur’an-ı Kerim, Elif Ba cüz, akıl ve zeka oyunları, eğlenceli İngilizce, eğlenceli matematik, geri dönüşüm ve deney, gitar, ebru, resim, hızlı okuma, bilgisayar, LGS hazırlık kursu, satranç, okuma-yazma ve origami kurslarıyla çocukların bilgi birikimine katkı sağlanırken, yeteneklerinin ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Kadın koordinasyon merkezleri yaz boyunca çocukları kurslarla buluşturuyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezleri de çocukların el becerilerini ve sanat kültürünü geliştirmeye yönelik kurslar düzenliyor. Resimden mutfak sanatlarına, geri dönüşüm malzemeleriyle eşya yapımından ahşap baskıya birçok branşta düzenlenecek kurslara 6-17 yaş arası çocuklar katılabilecek. Kurslar, belediyenin Zat-ı Gül Hanım Kültür ve Sanat Merkezi, Karayolları Kadın Sanat Merkezi ve Dönüşüm Mutfağı’nda gerçekleştirilecek.