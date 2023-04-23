Gaziosmanpaşalı çocukların '23 Nisan' coşkusu

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Çocuklar, Gaziosmanpaşa Belediye binası bahçesinde düzenlenen etkinliklerde doyasıya eğlendi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ilçede çeşitli etkinlikler düzenledi. Düzenlenen etkinliğe birçok aile çocuklarıyla birlikte katıldı. Programda çocuklar, hazırlanan çeşitli yarışmalar ve atölyeler ile keyifli vakit geçirdi. Programda Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri tarafından yapılan piyano ve keman dinletisinde çocuklar unutulmaz anlar yaşadı. Kutlamalarda ailelere ve çocuklara Osmanlı macunu, pamuk şeker ve mısır ikram edildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir araya gelen birçok çocuk etkinlikler çerçevesinde bayramın tadını doyasıya çıkardı. Düzenlenen etkinlik hakkında konuşan çocuklar 23 Nisan’ı çok sevdiklerini, bütün çocukların bugün mutlu olduklarını söyledi.

Etkinliğe katılan çocukların velilerinden Nigar Fettahoğlu, "23 Nisan’ı çocuklarımız sabırsızlıkla beklediler ve Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Belediye Başkanımız her zaman olduğu gibi bu sene de çok güzel etkinlikler düzenlemişler. Çocuklar gerçekten güzel vakit geçirdiler, ikramlar da güzeldi. Teşekkür ederiz" dedi.

Etkinliğe katılan bir başka Gaziosmanpaşalı vatandaş ise, "Hem bizim için hem de çocuklar için güzel bir etkinlik. Gaziosmanpaşa Belediye’sine teşekkür ediyoruz. Çocuklar eğleniyorlar, güzel bir gün geçiriyorlar" ifadelerini kullandı.