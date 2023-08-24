Gaziosmanpaşalı gençler, kamp etkinliklerinde buluştu

Gaziosmanpaşa Belediyesi, gençleri doğayla iç içe bir ortamda spor ve kültür etkinlikleriyle buluşturmak adına 2 ayrı kamp programı düzenledi. “Kayseri Erciyes Gençlik Kampı” ve “Samsun Ladik Gençlik Kampı”na katılan gençler, düzenlenen tarihi gezilerle unutulmaz bir kamp dönemi geçirdi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçedeki 14-25 yaş arası gençlere yönelik Kayseri ve Samsun’da kamp etkinlikleri düzenledi. Kampların ilki Kayseri’nin Erciyes ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Kamp ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. 30 gencin katıldığı kampta; futbol, voleybol, basketbol, masa tenis, zeka oyunları gibi etkinlere yer verildi. Kamp programı çerçevesinde gençler, teleferik turunun yanı sıra Kayseri Ağırnas Yeraltı Evleri, Mimar Sinan Evi Müzesi gibi tarihi yerleri de gezme imkanı buldu.

Sportif aktiviteler ve kültürel geziler düzenlendi

Samsun Ladik Gençlik Kampı’nda ise 90 öğrenciyi ağırlayan Gaziosmanpaşa Belediyesi, voleybol, masa tenisi, langırt, bilardo, zeka oyunları, el sanatları aktiviteleri ve doğa yürüyüşü ile gençlere dolu dolu bir kamp programı sundu. Kampın son gününde düzenlenen şehir turuna katılan öğrenciler, Bandırma Gemi-Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, Panorama Samsun Dijital Gösterim Merkezi, Gazi Müzesi gibi yerleri gezerek tarihi bir yolculuk gerçekleştirdi.

“Burada muazzam deneyimler yaşadık”

Ladik kampına katılan öğrencilerden, Tunç Şahin, “Burada muazzam deneyimler yaşadık. Çok güzel etkinlikler ve doğa yürüyüşleri yaptık. Bize bu şartları sunduğu için Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Umarım ilerleyen senelerde de böyle kampların devamı gelir” dedi.