Gaziosmanpaşalı lise öğrencileri TOGG'la buluştu

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ilçede bulunan Kardelen Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Okula yerli ve milli araç TOGG ile gelen Usta, lise öğrencilerine otomobili tanıttı, öğrencilerin araca ilgisi yoğun oldu. Usta, ‘’Gençlerimiz sevgi seliyle arabayı adeta kuşattılar. Tabi yerli ve milli olması çok daha önemli ve gençlerimiz bunu da önemsiyor ve desteklerini sürdürüyorlar’’ dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ‘’Mezuniyet Hatırası Albümü ve Eğitim Desteği’’ projesi kapsamında ilçedeki 3 bin 901 lise son sınıf öğrencisine 700’er TL destek sağlanırken, aynı zamanda okullarda yapılan çekimlerle öğrencilere ömür boyu saklayacakları mezuniyet hatırası fotoğraf albümü armağan ediliyor. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da proje kapsamında Kardelen Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek burada öğrencilerle buluştu. Başkan Usta, lisenin bahçesine TOGG marka arabayla geldi. Öğrenciler yerli ve milli araca yoğun ilgi gösterdi ve fotoğraf çektirdi.

‘’Çocuklar aracımıza büyük ilgi ve alaka gösterince biz de gururlandık’’

Burada bir açıklama yapan Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, ‘’Biz her şeyden önce GOP’luyuz ama bugün TOGG’luyuz. Her gün biz bir okula, lise son sınıf öğrencilerimizle ilgili etkinlik yapmaya gidiyoruz. Bu kapsamda hem onlarla hasbihal ediyoruz hem de onlara ufak bir yardımımız oluyor. TOGG aracımızı da dün alınca okula da TOGG ile gelmek istedik. Çocuklar aracımıza büyük ilgi ve alaka gösterince biz de gururlandık. Bu ürünü ülkemize kazandıranlara ne kadar teşekkür etsek az. Gençlerimiz sevgi seliyle arabayı adeta kuşattılar. Tabi yerli ve milli olması çok daha önemli ve gençlerimiz bunu da önemsiyor ve desteklerini sürdürüyorlar. Biz lise öğrencilerimizi Saraybosna’da üniversite etkinliklerimizde yurtdışı ile buluşturuyoruz, onlara dil eğitiminde destek oluyoruz. Onları Balkanlar kültürüyle buluşturmaya çalışıyoruz ve İnşallah yazın da Bosna Hersek’e göndereceğiz’’ dedi.

‘’Bu aracı görmek hayalimdi’’

TOGG marka araca hayranlığını dile getiren lise öğrencisi Mustafa Nayır, ‘’Lise son sınıf öğrencisi olarak yerli ve milli aracımızı okulumuzda görmek bize mutluluk ve onur verdi. Bu aracı görmek hayalimdi, başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıyeten son sınıf öğrencilerini sevindirmek için bir miktar burs verdi, onun için de teşekkür ediyoruz’’ diye konuştu. Öte yandan Başkan Usta gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.