Gaziosmanpaşalı minik şeflerden anlamlı sosyal sorumluluk projesi

Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilgi Evleri öğrencileri ‘Küçük şefler büyük lezzetler’ projesi çerçevesinde mutafa girerek, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Proje hakkında bilgi veren Başkan Usta “Bilgi evleri çalışmalarımızda gençlere her türlü desteği veriyoruz. Sosyal hayat ilişkilerini kurmak hatta da geçimlerini katkı sağlayacak mesleklerinde onlara anlatmak gayreti içindeyiz” dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilgi Evleri öğrencileri anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Öğrenciler ‘Küçük şefler büyük lezzetler’ isimli proje çerçevesinde Gaziosmanpaşa Belediyesi Paşa Köşkü Sosyal Tesislerinde kahvaltı servisini hazırlayarak, tesise gelen misafirleri ağırladı. Sosyal tesise gelen Gaziosmanpaşa Belediyesi Başkanı Hasan Tahsin Usta buradaki öğrencilerle selamlayıp, mutfağa doğru ilerledi. Başkan Usta, mutfağa girmeden Kızılay Vakfı yazılı kutuya bahşiş bıraktı. Ardından minik şeflerle mutfağa giren Başkan Usta, burada minik şeflerle börek yaparak gelen misafirlere ikram etti. Gelen misafirlerden toplanan bahşişlerle Kızılay Vakfına bağış yapıldı.

“Paşa Köşkü Restoran salonumuzda bilgi evindeki öğrencilerimizde bugün farklı bir çalışma yaptırmaya karar verdik”

Proje hakkında konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Bilgi evleri çalışmalarımızda gençlere her türlü desteği veriyoruz. Sosyal hayat ilişkilerini kurmak hatta da geçimlerini katkı sağlayacak mesleklerinde onlara anlatmak gayreti içindeyiz. Paşa Köşkü Restoran salonumuzda bilgi evindeki öğrencilerimizde bugün farklı bir çalışma yaptırmaya karar verdik. Onlarla birlikte mutfağa girerek. Mutfakta önce sabah kahvaltısı sonrasında kebap hazırlama çalışmalarını başlattık. Sabah kahvaltı hazırlıklarını hem de sunumlarını bizlere paylaşmışlar oldular” şeklinde konuştu.