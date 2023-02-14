Gazipaşa İlçe Müftüsü ve 10 din görevlisi deprem bölgesinde

Antalya’nın Gazipaşa İlçe Müftüsü Fahri Başar ve 10 din görevlisinden oluşan ekip, depremin vurduğu Hatay’a gitti. Müftü Başar ve beraberindeki ekip, burada cenaze ve defin işlemlerini gerçekleştirecek.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, binlerce bina yıkıldı, binlerce vatandaş ise hayatını kaybetti. Deprem bölgesinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışması devam ederken, deprem sonrası yaşamlarını yitirenler toprağa veriliyor. Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerin deprem bölgesine görevlendirilen din görevlileri, burada cenaze ve defin işlemlerini gerçekleştiriyor. Bu anlamda , Gazipaşa İlçe Müftüsü Fahri Başar ve 10 din görevlisi Gazipaşa’dan Hatay’ın Kırıkhan ilçesine gitti. Depremin ağır hasar verdiği merkezlerin başında gelen Kırıkhan’da çalışmalarına başlayan Müftü Başar ve 10 din görevlisi, cenaze ve defin işlemlerinin yanı sıra manevi danışmanlık, yardım dağıtma, taziye ve başsağlığı çalışmalarına destek veriyor.

Bölgede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Gazipaşa İlçe Müftüsü Fahri Başar, “Depremden hemen sonra afet bölgesinde çalışmalarına başlayan birinci ekibimiz Gazipaşa’ya döndü. 11 kişilik ikinci ekibimizle Gazipaşa’dan Hatay’ın Kırıkhan ilçesine geldik. Burada, din işleri görevimizle, cenaze ve defin işlemlerinin yanı sıra enkazdan çıkarılan vatandaşlarımızın teşhis edilmesine yardımcı oluyoruz. Yine yardım dağıtma, taziye ve başsağlığı çalışmalarına destek veriyoruz. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza da geçmiş olsun. Aziz milletimize baş sağlığı diliyorum” dedi.