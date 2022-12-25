Gazitepe 90'da güldü: 3-2

Mimarsinan Baba Hakkı Stadı’nda oynanan maçta kemik sesleri adeta havada uçuştu. Maça iyi başlayan ev sahibi Esenkent Gençlik oldu. Ev sahibi ekip 18. Dakikada Mustafa Buğra Kesler’in attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip bu gole 24. Dakikada Serkan Şatır’ın attığı golle yanıt verince skora denge geldi: 1-1. İlk yarının skorunu belirleyen gol Esenyurt temsilcisinden geldi. Esenkent Gençlik 45. Dakikada Enes Gök’ün attığı golle soyunma odasına 2-1 önde gitti. İkinci yarıda Gazitepe rüzgarı esti. Silivri temsilcisi 61. Dakikada tecrübeli golcüsü Mustafa Ayyıldız’la skoru 2-2 yaptı. Maçta son sözü yine konuk ekip söyledi. Kırmızı beyazlılar 90. Dakikada Mustafa Doğan’ın golüyle sahadan 3-2 galip ayrılan taraf oldu.

Haber ve fotoğraflar: İskender KORDU