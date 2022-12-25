Gazitepe 90'da güldü: 3-2
Amatör 1.Küme 1.Grupta alt sıraları yakından ilgilendiren maçta son haftaların flaş takımı Gazitepe deplasmanda Esenkent Gençlik'i 3-2 mağlup ederek 90 dakika sonunda sahadan istediğini alarak ayrılan taraf oldu.
Mimarsinan Baba Hakkı Stadı’nda oynanan maçta kemik sesleri adeta havada uçuştu. Maça iyi başlayan ev sahibi Esenkent Gençlik oldu. Ev sahibi ekip 18. Dakikada Mustafa Buğra Kesler’in attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip bu gole 24. Dakikada Serkan Şatır’ın attığı golle yanıt verince skora denge geldi: 1-1. İlk yarının skorunu belirleyen gol Esenyurt temsilcisinden geldi. Esenkent Gençlik 45. Dakikada Enes Gök’ün attığı golle soyunma odasına 2-1 önde gitti. İkinci yarıda Gazitepe rüzgarı esti. Silivri temsilcisi 61. Dakikada tecrübeli golcüsü Mustafa Ayyıldız’la skoru 2-2 yaptı. Maçta son sözü yine konuk ekip söyledi. Kırmızı beyazlılar 90. Dakikada Mustafa Doğan’ın golüyle sahadan 3-2 galip ayrılan taraf oldu.
Haber ve fotoğraflar: İskender KORDU