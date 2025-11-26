Gazitepe'de Altyapı Tamamlandı, Üstyapı Çalışmaları Hız Kazandı

Gazitepe’de Yılların Sorunu Çözüme Kavuştu

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Gazitepe Mahallesi’nde uzun süredir vatandaşların çözüm beklediği altyapı yatırımlarının tamamlandığını duyurdu. Başkan Balcıoğlu, İSKİ ve BEDAŞ işbirliğiyle gerçekleştirilen kapsamlı çalışma kapsamında içme suyu hattı, atık su hattı ve elektrik direklerinin yer altına alınması gibi kritik altyapı düzenlemelerinin başarıyla tamamlandığını ifade etti.

Yol Ve Kaldırım Çalışmaları Başladı

Altyapı çalışmalarının ardından mahallede üstyapı düzenlemelerine hız verildiğini belirten Balcıoğlu, yenilenen hatların bulunduğu sokaklarda yol kaplama ve kaldırım çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Mahallenin daha güvenli, modern ve konforlu bir yaşam alanına kavuşması için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

“Hak Edilen Hizmetleri Bir Bir Kazandırıyoruz”

Hizmetlerin hız kesmeden devam edeceğini belirten Başkan Bora Balcıoğlu, “Hemşehrilerimizin hak ettiği hizmetleri bir bir kazandırmanın gururunu yaşıyoruz” diyerek Gazitepe Mahallesi’ndeki çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.