Gazitepe lidere direnemedi 3-1

İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan maçta konuk ekip 18. dakikada golcüsü Murat Dilek’in golüyle 1-0 öne geçti. Gazitepe bu gole Mustafa Ayyıldız’la yanıt verince skora denge geldi. 1-1. Konuk Güzelce 34. dakikada Murat Dilek’le bir gol daha bulunca ilk yarının skoru ortaya çıktı. 1-2. Güzelcespor 83. dakikada Deniz Dal’la bir gol daha bularak skoru belirledi. 1-3. Bu sonuçla 22 puana yükselen Güzelcespor liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırırken 12 puanda kalan Gazitepe zirve yarışında geride kaldı.