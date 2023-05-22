Gazitepe'nin formaları Onat'tan
Silivri'de sporun ve sporcunun dostu olarak bilinen iş insanı Orhan Onat'tan Gazitepe İlköğretim Okulu'na malzeme desteği geldi.
Onat, Gazitepe İlköğretim Okulu adına okullara arası müsabakalara katılan öğrencilerin kullanması amacıyla eşofman takımı takdim etti. Okul müdürü Alpay Yavuz’un da desteğinden dolayı Onat’a teşekkür ettiği kaydedildi. Birçok amatör spor kulübünde antrenörlük yaptıktan sonra Gazitepe İlköğretim Okulu’nda beden eğitimi öğretmeni olarak görevine devam eden İbrahim Eğin’in de Onat’a ayrıca teşekkür ettiği ifade edildi.