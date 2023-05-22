Gazitepe'nin formaları Onat'tan

Onat, Gazitepe İlköğretim Okulu adına okullara arası müsabakalara katılan öğrencilerin kullanması amacıyla eşofman takımı takdim etti. Okul müdürü Alpay Yavuz’un da desteğinden dolayı Onat’a teşekkür ettiği kaydedildi. Birçok amatör spor kulübünde antrenörlük yaptıktan sonra Gazitepe İlköğretim Okulu’nda beden eğitimi öğretmeni olarak görevine devam eden İbrahim Eğin’in de Onat’a ayrıca teşekkür ettiği ifade edildi.