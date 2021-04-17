Başkan Yılmaz Gazitepe Mahallesi’ni Ziyaret Etti

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, köy yaşantısının ağırlıkta olduğu mahallelere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Geride kalan hafta içerisinde; Çanta, Değirmenköy, Kavaklı ve Ortaköy mahallelerini ziyaret eden Başkan Yılmaz, son olarak Gazitepe’de temaslarda bulundu.

Başkan Yılmaz’a ziyaretinde Gazitepe Mahalle Muhtarı Secaattin Ildiz eşlik etti. Köy meydanında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yılmaz, köy sakinlerinin yol ve imar sorunlarını dinledi. Vatandaşlara Kırsal Mahalle Yasası kapsamında Silivri Belediye Meclisinde alınan imar indirimi hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz, birçok talebin yerine getirildiğini ve ihtiyaçların giderilmesi noktasındaki çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Meydanda inceleme yapan Başkan Volkan Yılmaz, planlanan peyzaj çalışmalarıyla ilgili vatandaşları bilgilendirdi. Bölgeye yapılması düşünülen Köylü Pazarı ile ilgili konuşan Başkan Yılmaz, proje tamamlandığında köylülerin ürünlerini rahat ve konforlu bir şekilde satabileceklerini dile getirdi.

EĞİTİM PROJELERİNİ YERİNDE İNCELEDİ

Gazitepe İlk ve Ortaokulunu da ziyaret eden Başkan Yılmaz’a Okul Müdürü Alpay Yavuz eşlik etti. “Kütüphanesi, Bilgisayar Odası ve Konferans Salonu Olmayan Okul Kalmayacak” projesi kapsamında yapımı tamamlanan kütüphane ve bilgisayar odasını gezen Başkan Yılmaz; tiyatro salonu, laboratuvar ve sınıfları da inceledi.

Başkan Yılmaz, incelemeleri sırasında Ayşen Öğretmen ile görüntülü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ayşen Öğretmen, okula yaptığı kütüphane ve bilgisayar odası nedeniyle teşekkür ettiği Başkan Yılmaz’ı kitap okuma etkinliğine davet etti. Öğrencilere zoom üzerinden eğitim veren bir öğretmenle de sohbet eden Başkan Volkan Yılmaz, öğrencilere başarılar diledi.

“SİLİVRİ SADECE MERKEZDEN İBARET DEĞİL”

Yaptığı temaslar hakkında konuşan Başkan Yılmaz, “Köy okulumuza bilgisayar odası ve kütüphane kazandırdık. Yapısal ve teknik olarak da desteğimizi sürdürüyoruz. Çocuklarımızın eğitimlerine kolaylık sağlayacak ihtiyaçları bir bir gideriyoruz. Köy okullarına yönelik çalışmalarımızın devam edeceğini belirtmek istiyorum. Hep şunu söyledik; ‘Silivri sadece merkezden ibaret değil.’ Bu anlayışla köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın dertlerine çare üretebilmek, her birinin ihtiyaçlarına dokunabilmek, yardım edebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yaptığımız ziyaretlerle ilçe sakinlerimizle bir araya gelmeyi sürdüreceğiz.” dedi.