Gazitepe sahası onarım bekliyor

Silivri’nin en köklü kulüplerinden olan Gazitepespor köy içinde bulunan sahalarının yenilenmesi talebini ilgililere iletti.



Gerek sosyal medya hesaplarından gerekse de ilgili birimlere dilekçelerle taleplerini ileten Gazitepespor yönetimi yoğun yaşanan kış şartlarında sahalarının zarar gören tel örgülerinin bir an evvel yenilenmesini bekliyorlar. Gazitepespor yönetim kurulunun sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarında; “Kış ayın da sahamızın tel örgüleri hava muhalefeti nedeniyle uçtu bizler de sahamızın tadilatı için yetkililerden bir hamle bekliyoruz ama yaz geldi bir faaliyet yok ne yapmamız gerekiyor illa sitem mi edelim” denildi.