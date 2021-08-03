Gazitepeli Çiftçiler Tohumluk Arpalarına Kavuştu

Yaptığı tarım projeleri ile Türkiye’de örnek alınan bir kurum haline gelen Silivri Belediyesi, üreticilere yönelik desteklerini sürdürüyor. Silivri Belediyesi 2019 yılında başlattığı Çiftçiye Tohum Desteği Projesi’nin devamı olarak ürettiği tohumluk arpaları, Gazitepe Mahallesi’nde düzenlediği “Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım Töreni” ile çiftçilere dağıttı. Törende 55 çiftçiye maddi değeri 60.000 TL olan 11 ton tohumluk arpa hediye edildi. Gazitepeli çiftçiler bu tohumlarla toplamda 550 dönüm araziyi ekebilecek. Tohumluk arpa dağıtımından duydukları memnuniyeti dile getiren çiftçiler tarım ve hayvancılığa verdiği desteklerden dolayı Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür etti.

TOHUMLUK ARPA DESTEĞİ TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Silivri Belediyesi daha önce ekilmeyen, atıl durumdaki 1.000 dönüm belediye arazisine yaptığı yerli ve milli, sertifikalı tohumluk arpaları 1.500 çiftçiye 200’er kiloluk paketler halinde dağıtmaya devam ediyor. Çiftçilere yapılan bu desteğin karşılığı ise yaklaşık 1,5 milyon TL. Üreticiler bu ürünlerde 15.000 dönüm araziye ekim yapabilecek ve elde ettikleri 7.500 ton ürünü tekrar tohumluk olarak kullanabilecek. Proje tamamlandığında Silivri Belediyesi üreticilerin yaklaşık 20 milyon TL ciro elde etmesine imkân sağlamış olacak.

EREN: “TÜRKİYE’DE İLKLERİ GERÇEKLEŞTİREN BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Törenin açılış konuşmasında Silivri Belediyesinin tarım alanında yaptığı çalışmaları rakamlar üzerinden anlatan Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Eren, “Bugün burada Belediye Başkanımızın Silivri çiftçisi için üretip geliştirdiği ve ücretsiz dağıttığı tohumluk arpalar için bir aradayız. İlçemizin her köyünde aynı şekilde ücretsiz tohum dağıtımları devam ediyor. Bu tohumluk arpaların toplam değeri 1,5 milyon TL. Tohumlar üretime döndüğü zaman ise Silivri’ye yaklaşık 20 milyon TL değerinde bir katkı sağlayacak. Bunun yanında belediyemiz; 1 milyon TL’lik silajlık mısır, 1 milyon TL’lik saman, 1 milyon TL’yi aşan bir değerde de ayçiçek yağını Silivrililere ücretsiz hediye ediyor. Ben huzurlarınızda Silivri’de ve Türkiye’de ilkleri gerçekleştiren Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum.” dedi.

“TÜM ÜRETİCİLERİMİZE YETECEK KADAR TOHUMUMUZ VAR”

Muharrem Eren’in ardından kürsüye gelen Başkan Yılmaz, “Bugün, belediye arazilerimize yaptığımız ekimlerden elde ettiğimiz yerli ve milli, sertifikalı tohumluk arpaların dağıtım töreni için toplanmış bulunuyoruz. Benim ikinci köyüm olan Gazitepe’de sizlerle bir arada olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Bu yıl 400 ton sertifikalı arpa tohumunu 1.500 ila 2.000 çiftçimiz ile 200’er kiloluk dilimlerle paylaşacağız. Bu dağıtılan tohumlarla 15.000 ila 20.000 dönüm arazinin ekimi yapılabilecek. Çiftçilerimiz ayrıca sertifikalı tohum ekimi nedeniyle devletten de katkı alacak ve bu sayede girdileri düşüp gelirleri artmış olacak. Silivri’deki tüm üreticilerimize yetecek kadar tohumumuz var. Siyasi görüşü, dini, inancı, mesleği, memleketi ne olursa olsun hiç bakılmaksızın, hiç kimseyi ayırt etmeksizin bu tohumları herkese dağıtacağız. Bu tohumlardan elde ettiğimiz 50 bin balya samanı da yine dar gelirli hayvancılarımıza dağıtmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.



Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2021, 22:18

Konuşmasında Silivri Belediyesi olarak yürüttükleri tarım projeleri hakkında bilgi veren Başkan Volkan Yılmaz, “Bizim tarımsal üretim noktasında yola çıkış noktamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Köylü milletin efendisidir.’ sözü oldu. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye nüfusunun yüzde 80’inden daha fazlası köylerde yaşıyor ve köylerden üretiyordu. Türkiye bu üretimle tarım ürünlerinde dünyada kendi kendine yetebilen ülkelerden bir tanesiydi. Biz de bu anlayışla çiftçi için, köylü için, millet için neler başarabiliriz diyerek bu projelerle sizlerin huzurunda oluyoruz. Göreve geldiğimiz ilk yıl Silivri’de ekilmeyen, dikilmeyen, atıl durumdaki 350 dönüm belediye arazisi üzerine yerli ve milli, sertifikalı tohumluk arpa ektik. Elde ettiğimiz 120 ton hasılatın tamamını köylülerimizle paylaştık. Yine geçtiğimiz yıl 75 dönüm arazimize yapmış olduğumuz ayçiçek ekiminden elde edilen 2 bin ton ayçiçek yağını BizdenSize Sosyal Marketimiz aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasına ulaştırdık. Bu yıl çıtayı daha da yükselterek 2 bin 500 dönüm belediye arazisini ekiyor, biçiyor, dikiyoruz. Buradan tek kuruş kâr elde etmeyi düşünmüyoruz. Masraflarımızı başa baş noktaya getirdikten sonra bütün tohumluk arpayı, silajlık mısırı, ayçiçek yağını, sebzeyi, fideyi, hepsini ama hepsini Silivri’de yaşayan, tarımla iştigal eden vatandaşlarımızla paylaşıyoruz.” dedi.Köylülere büyük avantajlar sağlayan Kırsal Mahalle Yasası hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Etiler’de, Beşiktaş’ta yüzme havuzu doldurulan su ile Gazitepe’deki hayvancının ineğine verdiği su şu anda aynı fiyat. Bu kabul edilebilir mi? Siz çiftçiye suyu 6 TL’den satabilir misiniz? Milliyetçi Hareket Partisinin Grup Başkanvekili olduğum İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) yaklaşık 1,5 yıl önce aralarında Gazitepe’nin de bulunduğu ve İstanbul’da 33 köyü etkileyen bu su tarifesi konusunu gündeme getirdik. Şimdi bu su fiyatının 4’te 1’e indirilmesiyle ilgili yaptığımız mücadele neticesinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) çıkan Kırsal Mahalle Yasası köylülere çok daha geniş avantajlar sağlıyor. 2022’nin Ocak ayında kırsal mahalleler belli olacak ve Gazitepe de o kırsal mahallelerden biri olacak. Kırsal mahalle olunca siz suyu 4’te 1 fiyatına kullanacaksınız. Emlak vergilerinin, çöp vergilerinin tamamından muaf olacaksınız. Köyünüze, çocuğunuza, genç kızlarınıza yaptığınız evin inşaat harçları ile ilgili belediyeye tek kuruş para ödemeyeceksiniz. Biz bu yasanın yürürlüğe girmesinden 9 ay önce yani mart ayında Silivri Belediye Meclisi olarak köylere yapılan inşaatlardan para almayacağımıza dair bir karar aldık. Şu an köylere yapılan yapılardan Silivri Belediyesi olarak para almıyoruz, almayacağız.” dedi.Gazitepelilere uzun zamandır bekledikleri bir müjdeyi de ileten Başkan Volkan Yılmaz, “Ziyaretlerimde bana sık sık Gazitepe ile Silivri arasında uzun zamandır kötü durumda olan yolun ne zaman iyileştirileceğini soruyorsunuz. İBB’nin Yol Bakım Daire Başkanlığı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde geçen yıl burada yol çalışmalarına başlandı ve bir kısmı da tamamlandı. Bugün Gazitepe’ye gelmeden önce de Daire Başkanımız ile bizzat telefonda görüştüm. Kendisi bana bu yılın sonuna kadar Gazitepe ile Silivri arasındaki yolun tamamının iyileştirilerek hizmete sunulacağını söyledi. Biz de Silivri Belediyesi olarak bu çalışmaların takipçisi olacağız. Bu müjde ile konuşmama son verirken yapmış olduğumuz tohumluk arpa dağıtımının daha büyük projelere vesile olmasını diliyor, hepinizi Cenab-ı Allah’a emanet ediyorum.” ifadelerini kullandı.Tohumluk arpa dağıtım törenine; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Törenin ardından Başkan Yılmaz ilk tohumları protokol üyeleri ile birlikte çiftçilerin traktörlerine dağıttı.