Gazze'de depremde hayatını kaybedenler anıldı

Filistin’in Gazze kentinde merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde hayatını kaybedenler yakılan mumlar ile anıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde Türkiye ve Suriye’de hayatını kaybeden on binlerce kişi, Filistin’in Gazze kentinde yakılan mumlar ile anıldı. Gazze Belediyesi tarafından düzenlenen anma etkinliğine çok sayıda kişi katılırken, anma töreninde katılımcılar ellerinde Filistin, Türkiye ve Suriye bayrakları taşıdı. Katılımcılar ayrıca, "Kalbimiz sizinle", "Acınızı ve kederinizi paylaşıyoruz" ve "Acınız acımızdır" yazılı pankartlar açtı.

Gazze Belediye Başkanı Yahya al-Sarraj yaptığı konuşmada, depremler nedeniyle çok üzgün olduklarını ve acı duyduklarını belirterek, "İki ülkenin maruz kaldığı büyük bir musibettir. Büyük üzüntü duyuyoruz, Suriye ve Türk halklarıyla büyük dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Deprem kurbanlarının acısını hissediyoruz” dedi.

Depremzedeler için Gazze Belediyesi’nin bin 320’den fazla çalışanının gelecek ay 1 günlük maaşlarını bağışlayacağını duyuran Al-Sarraj, tüm dünyayı iki ülkenin halkları ile dayanışmaya, manevi, psikolojik ve maddi destek vermeye çağırdı.