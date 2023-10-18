Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail’in Gazze’de bulunan El Ehli hastanesine attığı bomba sonucu hayatını kaybeden en az 500 kişi için tüm yurtta gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail’in Filistin’de yaptığı saldırılarda katledilen siviller için camilerde öğle namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı, dualar edildi. Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde gıyabi cenaze namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise namazdan önce yaptığı konuşmada, İsrail’in zulmüne dikkati çekti.

İnsanlık tarihinin görmediği bir şekilde bebeklerin, kadınların ve masum insanların katledildiğini söyleyen Erbaş, dünyanın İsrail’in saldırılarına sessiz kalmasını eleştirdi. Müslüman ülkelerdeki yetkililere seslenen Erbaş, katliamlara karşısında nasıl rahat uyuyabildiklerine şaşırdığını belirtti.

İsrail’in Gazze’de soykırım yaptığını vurgulayan Erbaş, "Ne yazık ki insan olduğunu söyleyen bazı kimseler ve ülkeler bunu destekliyor. Biz Filistinlilerin yanında olduğumuzu her zaman söylüyoruz" dedi.

Gazze’de yer alan El Ehli hastanesini bombalayan İsrail’i lanetlediklerini dile getiren Erbaş, söz konusu zulme sessiz kalanların utanması gerektiğini aktardı.