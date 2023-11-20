Gazze'den gelen hastaların 38'i Etlik Şehir Hastanesi'ne getirildi

Gazze’den Türkiye’ye getirilen 61 hastadan 38’i Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Türkiye’nin Gazze’deki hastalara ve vatandaşlara yönelik yardımları devam ediyor. Bu çerçevede 61 Gazzeli hasta ve 49 refakatçisi ile 10 sağlık personelini taşıyan A400M uçağı, Mısır El-Ariş Havalimanı’ndan havalanarak Ankara’daki Etimesgut Askeri Havalimanı’na iniş yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, getirilen hastalarla görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Etimesgut Askeri Havalimanı’nda hazır bekletilen ambulanslara alınan hastalar, hızlı bir şekilde Bilkent Şehir Hastanesi ve Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Hastalardan 38’i refakatçileri ile birlikte Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Gazze’den 88 hasta getirildi

Geçtiğimiz günlerde de Gazze’den Türkiye’ye 27 hasta ve 13 refakatçi getirilmişti. Böylelikle Türkiye’ye getirilen Gazzeli hasta sayısı 88 oldu.