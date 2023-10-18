Gazze saldırısının hüznü Sultangazi'yi sardı

Heyecanla beklenen ‘Kadim Şehir Erzurum Yöresel Günleri’ bugün ziyaretçileriyle buluştu. İsrail’in Gazze El-ehli Bapist Hastanesi’ne düzenlediği hava saldırısı sonucu 500 sivilin hayatını kaybetmesi sonrası planlanan eğlence organizasyonları iptal edildi.

Medeniyetler şehri Erzurum’un kültür ve lezzetlerinin tanıtılması amacıyla Sultangazi Belediyesi ve Sultangazi Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle Sultangazi Etkinlik Alanı’nda düzenlenen etkinliğe gölge düştü. Aylar öncesinden hazırlıklarına başlanan Kadim Şehir Erzurum Yöresel günleri, İsrail’in Gazze El-ehli Baptist Hastanesi’ne düzenlediği hava saldırısı sonucu 500 sivilin hayatını kaybetmesi sonrası planlanan eğlence organizasyonları iptal edildi.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ‘Kadim Şehir Erzurum Yöresel Günleri’ kapsamında Erzurumlular kadar Erzurum kültürüne meraklı İstanbullu vatandaşların da sabırsızlıkla beklediği etkinliğe katılım yoğundu. Umut ve hüznün bir arada yaşandığı etkinlik serin hava şartlarına rağmen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Bugün 12.30 da yapılan açılış töreninde Sultangazi Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İmdat Kamacı ve Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Dalgıç yaptıkları konuşmada İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu sivillerin öldürüldüğü, sivil konutların, hastanelerin, okulların ve ibadethanelerin hedef alınmasını sert dille eleştirerek vahşetin son bulmasını diledi.

5 gün sürecek ‘Kadim Şehir Erzurum Yöresel Günleri’ etkinliği kapsamında açılış öncesinden planlanan Erzurum cağ kebap ve kadayıf dolması yeme yarışmaları ve davul zurna eşliğinde sergilenecek olan Erzurum bar ekibi gösterilerin de aralarında olduğu pek çok eğlenceli etkinlik, Gazze’deki katliamın ağır bilançosu sebebiyle iptal edildi.

Sultangazi Etkinlik alanında kurulan stantlarda Kadim Şehir Erzurum’un kültürel mirası, yöresel ürünleri ve damak çatlatan lezzetlerin yer alacağı etkinlik 22 Ekim 2023 Pazar günü son bulacak.