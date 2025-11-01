Gazze ve Filistin halkı için koştular

Bursa’da Ak Parti Gençlik kolları tarafından mazlum Gazze ve Filistin halkı için "Bir adım Bir Umut Koşusu" düzenledi. Yarışa katılacak sporcu sayısı kadar Gazze’deki masum çocuklar için yemek bağışı yapılacağı belirtildi.

Ak Parti İl ve İlçe yöneticileri ile bazı Ak Parti Belediye başkanları ile 17 ilçeden 270 kişinin katıldığı Bir adım Bir Umut Koşusu Erdem Saker Botanit Parkında yapıldı. Pelikanlı gölün hemen yanından verilen startın ardından sporcular botanik park içerisinde oluşturulan 5 kilometrelik parkuru 2 tur koştuktan sonra bitiş noktasına ulaştılar.

Koşu öncesi açıklama yapan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Akın, "Bir Adım, Bin Umut" sloganıyla Bursa’dan Gazze’ye bir ses olmak için toplandıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gazze’deki zulme karşı gösterdiği kararlı duruşa Bursa’dan destek olmak istediklerini belirten Akın, "Bugün bu organizasyona katılan kişi sayısı kadar öğün, tarafımızca Gazze’ye yemek bağışında bulunulacak. Buradan Bursa’nın 17 ilçesinden gelen genç kardeşlerimizle bir mesaj vermek, Gazze’ye umut olmak istedik. Burada 270 kişi koşu alanında yarışa katılarak, bizlere eşlik ediyor. Gazze’deki zulüm bitene kadar, oradaki mazlumlar özgürlüğe kavuşana kadar, zulmün sona erdiği son güne kadar bizler, Türkiye’den, Gazze’ye ses, umut olmaya devam edeceğiz. İnşallah bu kararlı mücadele, bir gün oradaki mazlumların hürriyetiyle sonuçlanacak" diye konuştu.

Etkinliğe gençlik kolları üyelerinin yanısıra, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Ak Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Kamil Bayramiç, Ak Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak da katıldı.