Gazze'ye 400 bin liralık destek

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde düzenlenen etkinliklerde Gazze’ye 400 bin lira destek sağlandı.

Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ilçedeki tüm okullarda eş zamanlı hayır çarşıları düzenlendi. ‘Çedes Gazze için seferber’ temasıyla gerçekleştirilen etkinlik, öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından yoğun ilgi gördü. Etkinlikler kapsamında toplanan destekler ile Gazze için 400 bin liranın üzerinde yardım sağlandı.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, etkinliğe katkı sunan öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve halkına teşekkür ederek, "İlçe müdürlükleri, okul yöneticileri ve öğretmenlerin rehberliğinde sürdürülen bu anlamlı dayanışmaya katkı sunan tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve halkımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Birlikte daha güçlü, birlikte daha iyiyiz" dedi.