Gazzeli 3 yaralı çocuk Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne getirildi
Gazzeli 3 yaralı çocuk, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Mısır'dan Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne nakledildi.
Gazzeli 3 yaralı çocuk, Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla Mısır’dan Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne nakledildi.
Gazzeli 3 yaralı çocuk, Mısır El Ariş Havalimanı’ndan Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla Ankara’ya getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Esenboğa Havalimanı Genel Havacılık terminalinde yaralı çocukları karşıladı. Ambulanslara bindirilen yaralı çocuklar Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne nakledildi. Çocukların tedavilerine burada devam edeceği öğrenildi.