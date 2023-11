Gazzeli 3 yaralı çocuk Ankara'ya getirildi

TAKİP ET

Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulans, yaralı 3 Gazzeli çocuğu tedavi edilmek üzere Ankara’ya getirdi.

Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulans, yaralı 3 Gazzeli çocuğu Türkiye’ye getirmek için Mısır El Ariş Havalimanı’ndan havalandı. Gazze’den Refah Sınır Kapısı’ndan geçişi sağlanarak Mısır’ın El Ariş Havalimanı’na getirilen çocukları alan ve Türkiye’ye doğru hareket eden ambulans uçak, Esenboğa Havalimanı’na indi. Yaralı çocukları Esenboğa Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde karşılayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze’den getirilen çocukların tedavileri için hastaneye sevk edileceğini söyledi.

Bakan Koca, gelen yaralıların 50 kişilik tahliye grubuna dahil olmadığını belirterek, “Dün bahsettiğim 50 kişilik tahliye grubu değil bu. Bugün için 3 yavrumuzu Refah Sınır Kapısı’ndan geçirerek ülkemize getirmiş olduk. 3 yavrumuzdan 2 yaşındaki bir erkek çocuğumuz, 9 ve 10 yaşında 2 de kız çocuğu; erkek çocuğumuzun karaciğer kökenli bir damar tıkanıklığı söz konusu. 4 aydan berşi rahatsızlığı olduğunu ifade etti annesi ve tedavisini yakından planlıyor olacağız. 9 yaşında ve 10 yaşında olan 2 yavrumuzun ise bir tanesinin özellikle yıkım sonrası travma sonrası, Crush sendromu gelişmesi sonrası diz üstü ampütasyonu yapılmış olan bir yavrumuz. Bu yavrumuzla ilgili enfeksiyon ve sonrasında protez söz konusu olacak. bir diğer yavrumuz ise özellikle travma sonrası ve yıkım sonrası kapalı kırıkları olan, yanıkları olan ve şarapnel parçaları olan bir yavrumuz. Onun da tedavilerini arkadaşlar erken dönemde planlamış olacaklar” dedi.

“Sahra hastanesiyle ilgili bir an önce aksiyon almak istiyoruz”

Sahra hastaneleriyle ilgili de konuşan Bakan Koca, “İsrail Mısır ve Türkiye koordinasyonunda oluşan bir ekip, özellikle saha araştırması yapmak üzere Mısırdalar. Bununla ilgili yer tespiti yapılma aşamasındayız. Bu konuda erken dönemde de bir an önce aksiyon almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yarın için 3’üncü tahliyenin bekliyoruz”

Gazze’den gelecek 50 kişilik listeyle ilgili koordinasyon ekibinin çalışmalarını yürüttüklerini ifade eden Bakan Koca, “Özellikle refakatçılarla ilgili sorunların olduğunu biliyoruz. 11 kişiyle ilgili şu an refakatçılar da dahil olmak üzere sorun aşılmış oldu. Diğerlerinin de izinleri zannediyorum önümüzdeki günlerde hallolacak. Biz yarın için 3’üncü tahliyenin bekliyoruz. Ağırlıklı olarak çocuk ve gençlerden oluşan bir tahliye olacak. Gelecek olan hastalar arasında yoğun bakım şartlarında olan hastaların olmadığını söyleyen Koca, “Şu an listede yoğun bakım şartlarında olan bir hasta yok. Burada özellikle var olan 88 hastamızın olduğunu biliyorsunuz. 88 hastamızdan 7 hastamız yoğun bakımdaydı. Şu an 5 hastamız, 2 hastamız daha yoğun bakımdan çıktı. 5 hastamız yoğun bakımda. Yoğun bakımda olan hastalarımızdan hiçbiri de entübe durumda değil. Yani durumları ciddi değil ama yakından takip ediyoruz” bilgilerini aktardı.