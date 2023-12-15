Gazzeli çocuklar üşümesin diye battaniye ve giysi dikiyorlar

Burhaniye ilçesinde Halk Eğitim Merkezinde öğretmen ve kursiyer kadınlar, Gazzeli çocuklar için battaniye ve giysi dikimine başladı. Yıl sonuna kadar devam edecek çalışmalarda 300 parça battaniye ve giysi üretimi planlandı.

Burhaniye’de geçtiğimiz yıl depremzedeler için üretim yapan Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri ve kursiyerler, bu yıl da Gazzeli çocuklar için kolları sıvadı. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün gönderdiği malzemeyi değerlendiren öğretmen ve kursiyerler, Gazzeli çocuklar için seferber oldu. Burhaniyeli kadınlar Gazze’ye gönderilmek üzere battaniye, eşofman ve çeşitli giysiler üretiyor. Ürünlerin yıl sonunda gönderileceği açıklandı.

Emeği geçenlere teşekkür eden Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül, “Türkiye’nin Halk Eğitim Merkezlerindeki dikiş makineleri Gazzeli çocuklar için çalışıyor. Bu proje kapsamında genel müdürlüğümüz tüm malzemeleri tedarik ederek bize gönderdi. Usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimizle birlikte çocukların ihtiyacı olan eşofman takımı, giysi ve battaniye başta olmak üzere onların ihtiyacı olanları kendi atölyemiz imkanlarında karşılayarak göndermek için çabalamaktayız. Bu çalışmamız ay sonuna kadar devam edecek. Yılbaşından önce, bütün Türkiye’de üretilen Halk Eğitim Merkezi dikiş atölyelerindeki giyim malzemelerimiz, ürünlerimiz Gazzeli çocukların eline varmış olacak. Biz kendi atölyemizde en az 300 parça eşofman takımı ve battaniye yapıyoruz” dedi.

Kurs öğretmeni Pelin Taşçıkara da, “Gazze’deki çocuklarımız için Halk Eğitim Merkezimizde üretim yapıyoruz. Onlar üşümesin diye eşofman, battaniye, kaban dikiyoruz. Bu projede yer aldığımız için çok mutluyuz. Böyle bir projede burada hep birlikte hocalarımız, kursiyerlerimiz beraber gönül bağıyla onlar için ne yapabiliriz, onları nasıl mutlu ederiz diye düşündük ve böyle bir proje ile onların yanındayız. Onlarla beraberiz. Onlar üşümesinler” diye konuştu.

Kursiyerlerden Züleyha Özer ise, “Halk Eğitim Merkezinde bir kursiyer olarak hocamızla birlikte Gazzeli çocuklar için eşofman, battaniye dikiyoruz. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Gurur duyuyorum. Gazzeli çocuklar, onların yanında olduğumuzu bilsinler üşümesinler” dedi.