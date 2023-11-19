Gazzeliler için sergi açtılar

Yalova Rizeliler Derneği, tüm geliri Gazze’deki Müslümanlara gönderilecek olan sergisi açtı.

İsrail’in Gazze’deki Müslümanlara yönelik saldırıları sürerken vatandaşlar da buradaki masum insanlara destek vermek adına ellerinden gelen çabayı ortaya koymaya devam ediyor. Bu çerçevede Yalova Rizeliler Derneği tarafından Cevdet Aydın Parkı’nda sergi açıldı. Elde edilecek olan gelirin tamamının AFAD vasıtası ile Gazze’deki Müslümanlara ulaştırılacağını dile getiren Yalova Rizeliler Derneği Başkanı Himmet Bakırcı, “Tüm Dünya’nın gözleri önünde İsrail bir katliam gerçekleştiriyor. Biz de Gazze’deki Müslüman kardeşlerimize bu şekilde yardım etmek istedik. Buradan elde edeceğimiz tüm geliri AFAD vasıtası ile bölgeye ulaştıracağız. Burada bir Müslüman kardeşimizin yarasını sarabilirsek mutlu olacağız” dedi.

Sergiye gelerek destek veren Altınova Belediye Başkanı Metin Oral da, İsrail’in bir terör devleti olduğunu ifade etti. Bu katliama sessiz kalan tüm devletlerin de en az İsrail kadar oradaki ölümlerden sorumlu olduğunu dile getiren Oral, “Gazze’de İsrail tarafından yapılan bombardımanlarda çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşan on binlerce insan şehit oldu. Dünyaya her fırsatta İnsan Hakları nutukları atan Amerika ve Avrupa’da bu katliama destek veriyor. Alenen desteklemeyenler ise sessiz kalmayı sürdürüyor. Bu noktada sesini yükselten, oradaki masum Müslümanlara destek veren ve onları savunan tek ülke Türkiye tek lider ise Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.

Yalova Rizeliler Derneği Başkanı Himmet Bakırcı ve sergiye yemekleri, el emeği ve göz nuru çalışmaları ile destek veren herkesi ve bu sergi adeta akın eden vatandaşları da kutlayan Oral, bu tip yardım etkinliklerinin devam etmesini istedi.