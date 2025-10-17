Gebe okullarında ağız ve diş sağlığı eğitimi 81 ilde yaygınlaşıyor

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Dr. Hakan Usta, gebe okullarında ağız ve diş sağlığı eğitimlerinin 81 ilde yaygınlaştırıldığını belirterek, uygulama kapsamında bugüne kadar 4 bin 555 gebeye ulaşıldığını açıkladı.

Mamak Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek uygulamayı yerinde inceleyen Usta, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, gebelikte ağız ve diş sağlığının korunmasının anne ve bebek sağlığı açısından kritik önem taşıdığını vurguladı. Usta, geçen yıldan bu temmuz ayına kadar yürütülen çalışmalarla sezaryen oranlarında ülke genelinde yaklaşık yüzde 3 oranında azalma sağlandığını belirterek, "Sonraki süreçte özellikle gebelikte yaşadığımız bazı sıkıntıları da giderebilmek için mücadelemizi devam ettiriyoruz" dedi.

Gebelikte ağız ve diş sağlığına yönelik çalışmalara ağustos ayında başlandığını ifade eden Usta, "Sayın Bakanımızın talimatları ile sahaya ilettik ve bu talimatta şunu dedik; Gebe okullarımız var, bir süredir hizmet veriyor. Bu gebe okullarımızla aynı zamanda biz diş hekimlerimizle birlikte özellikle gebelerimize ağız diş sağlığı konularında da hem farkındalık hem de tespit varsa tedaviler sürecini yaşatalım istedik" diye konuştu.

Usta, çalışmanın şu ana kadar 65 ilde uygulandığını aktararak, "Diğerlerini de inşallah kasım ayı içerisinde bitirmiş olacağız ve 81 ilde ağız diş sağlığı kontrollerini ve süreç yönetimini tüm gebe okullarımızda yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık iki aylık süreçte 4 bin 555 gebeye ulaşıldığını belirten Usta, bu kişilere ağız ve diş sağlığı konusunda farkındalık kazandırıldığını, gerekli vakaların klinik takiplere yönlendirildiğini söyledi.

Mamak Devlet Hastanesi’nin uygulamayı başarıyla yürüttüğünü dile getiren Usta, "Gerçekten yönetiminden, Ankara İl Müdürümüzden ve çalışan diğer mesai arkadaşlarımızdan oldukça memnunuz. Bu hizmeti layıkıyla yerine getirdiler. İnşallah diğer hastanelerimiz, diğer illerimiz de bunu aynı şekilde yaparak bu hizmeti taçlandırmış olacaklar" dedi.