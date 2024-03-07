Gebe okulu sayesinde anne adaylarının normal doğuma eğilimi yüzde 25 arttı

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, hastane bünyesinde hizmet veren gebe okulundaki eğitimler sayesinde anne adaylarının normal doğuma olan eğiliminin yüzde 25 arttığını dile getirdi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi bünyesindeki gebe okulu, anne adaylarının daha rahat bir hamilelik süreci geçirebilmeleri için hem yüz yüze hem de çevrim içi eğitim imkanı sunuyor. Anne ve baba adaylarının beraber katılabildikleri okulda gebelik süreci, doğum süreci ve doğum sonrası süreç hakkında eğitimler veriliyor. Ayrıca bu süreçte anne adaylarına nefes egzersizi, beslenme alışkanlıkları ve ruhsal durum gibi pek çok konuda uzman ebeler eşliğinde destek sağlanıyor. Okulda çocuk bakımı ve hamilelik süreci hakkında detaylı bilgiler edinen baba adayları ise, oyuncak bebekler üzerinde pratik yapma fırsatı buluyor.

“Amacımız normal doğuma özendirip, ülkemizdeki sezaryen oranlarını düşürebilmek”

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, gebe okulunun hem gebelik süreci hakkında hem doğum süreci hakkında hem de doğum sonrası süreç hakkında gebelerin doğru bilgiye ulaşmalarına yardımcı olduğunu ifade ederek, “İnternette, sosyal medyada bir bilgi kirliliği var. Biz istiyoruz ki burada ilk ağızdan, konusunda uzman olan yeni doğan uzmanımız, kadın doğum uzmanımız, diyetisyenimiz, psikoloğumuz ve fizyoterapistimiz eşliğinde doğru bilgiye ulaşsınlar. Özellikle gebelikte yaşayabilecekleri problemler hakkında riskli gebelik nedir, nasıl yönetilmek zorundadır, doğum süreci nasıl bir süreçtir, ağrıyla baş etmede ne gibi yöntemler vardır gibi sorular üzerinde duruyoruz. Amacımız normal doğuma özendirip, ülkemizdeki sezaryen oranlarını düşürebilmek” dedi.

“Eğitim sonrası kararsız olan grupta yüzde 25 oranında normal doğuma doğru eğilim var”

Gebe okulunda verilen 4 haftalık eğitim öncesinde ve sonrasında test yaptıklarını dile getiren Tekin, “Doğum şekliyle ilgili kararsız olan grupta yüzde 25 oranında normal doğuma doğru eğilimin arttığını görüyoruz. ‘Yine sezaryen olacağım’ diyen annelerin de eğitim sonrası bu kararlarından vazgeçtiklerini ve normal doğuma daha sıcak baktıklarını görüyoruz. Biz onlara mutlaka hastanemizdeki doğumhaneyi gezdiriyoruz. Doğum eylemi sürecinde ebelerimizin onlara neler yapacağını, nasıl destek olacağını, ağrıyla baş etme yöntemleri, nefes egzersizleri, solunum egzersizleri, yürüme, dikey pozisyonun desteklenmesi, masaj teknikleri, hatta hidroterapiden faydalanabilecekleri konusunda destekliyoruz. Yine hastanemizde üç ünitemiz suda doğum havuzlarının olduğu ünite. Suda doğum eylemi konusunda da bilgilendirmeler yaparak, amacımız bu süreçte onları yalnız bırakmamak” diye konuştu.

Tekin, eşli gebe okulunu da devam ettirdiklerini belirterek, “Orada da eşlere gebenin neler hissettiğini, anne adayında ne gibi rahatsızlıklar olabileceğini, nasıl destek verebileceklerini, doğum sürecinde nasıl destek olacaklarını, bunların hepsini anlatmaya özen gösteriyoruz” diye konuştu.

Gebelik sürecinde egzersizlerin çok önemli olduğuna dikkati çeken Tekin, “Gebelikte ne gibi egzersizler yapılacak? Gebelik sonrası toparlanma döneminde ne gibi egzersizler yapılacak? Bunları da yine uzman fizyoterapistlerimiz eşliğinde öğreniyorlar. Bu süreci olabildiğince stressiz, güvenli bir şekilde geçirmelerini amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Pandemi itibarıyla gebe okulu eğitimlerini çevrimiçi olarak da verdiklerini söyleyen Tekin, şöyle devam etti:

“Daha büyük kitlelere ulaşabiliyoruz. Hem yüz yüze hem çevrimiçi yaptığımızda yurt dışından bile bu eğitimlerimizi takip eden gebelerimiz oluyor.”

“Şubat ayında 120 tane gebemiz eğitimini tamamladı”

Gebe Okulu Sorumlusu Müge Ergen, okulda verilen eğitim sürecine baba adaylarını da dahil etmek istediklerini kaydederek, “Geçen sene ortalama 300 tane baba adayını doğum sürecine dahil ettik ve babalar bundan çok mutlu oldular ve inanılmaz talepleri var. Gebelik, doğum ve doğumdan sonraki süreçte de yanında olduğumuzu bildikleri için daha güvenli yola adım atmaya başladılar. Bu da tabii ki bizi daha mutlu etti. Şubat ayı için 300 tane gebemiz ilk defa gebe olarak başvurdu. Şubat ayında ise 120 tane gebemiz eğitimini tamamladı” açıklamasında bulundu.

“Eşim ve benim için çok güzel bir deneyim oldu”

Gebelik sürecini daha rahat geçirmek için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Gebe Okulu eğitimlerine katılan Gülfidan Kurt Aktaş, “Bu benim ilk gebeliğim. Benimle birlikte eşim de katılıyor. Eşim ve benim için çok güzel bir deneyim oldu. İkimizin de aklındaki tüm soruların cevaplarını bulabiliyoruz. Kendimizi hazır hissediyoruz. Bizim için çok güzel bir deneyim oluyor. Eğitimler alıyoruz, egzersizler yapıyoruz. Bazen bazı durumları bize uygulamalı olarak gösteriyorlar. Görseller üzerinden de anlatılıyor. Bunlar bizim için çok kalıcı. Ebelerimiz, uygulama aşamasında da yanımızda oluyorlar” şeklinde konuştu.

“Her anne adayına ve anne olacak adaylara tavsiye ediyorum”

Eğitime katılan bir diğer anne adayı Meral Alptekin ise ilk gebeliği olduğundan dolayı heyecanlı olduğunu dile getirerek, “Her anne adayına ve anne olacak adaylara tavsiye ediyorum. Çünkü burada ebeler eğitim veriyor, doğum sürecine hazırlanıyorsunuz. Kaygılarınızı burada giderme şansınız var. Sorularınıza cevap alma şansınız var. Her anne adayına öneririm” değerlendirmesinde bulundu.