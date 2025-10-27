Gebze'de 'ekran bağımlılığına' karşı 'kültür-sanat' hamlesi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediyenin kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen "Kuşlar Diyarı" adlı çocuk tiyatrosunu izleyen miniklerle bir araya geldi. Bu tür faaliyetlerin çocukları kötü alışkanlıklardan ve ekran bağımlılığından korumak için önemli olduğunu belirten Büyükgöz, hem eğlendiren hem de öğreten etkinlikleri artıracaklarını söyledi.

Gebze Kültür Merkezi’nde sahnelenen ve çocukların ilgi gösterdiği oyuna, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Salondaki çocuklarla sohbet eden Büyükgöz, minikleri bu tür etkinliklere getiren ve salonu dolduran ailelere teşekkür etti.

Başkan Büyükgöz, çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durması ve ekran bağımlılığına karşı korunması için kültürel ve sanatsal etkinliklere özel önem verdiklerini belirtti. Büyükgöz, "Çocuklarımızın hem eğlenip hem öğrenebilecekleri, sosyal yönlerini geliştirebilecekleri bu tür etkinlikleri artırmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Etkinlikte ayrıca, doğum günü olan çocuklara Başkan Büyükgöz tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.