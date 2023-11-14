Gebze'de 36 okul, 24 caminin mülkiyet sorunu çözüldü

Halk Meclisi toplantısı çerçevesinde Tepemanayır ve Ahatlı sakinleriyle bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "36 okulun, 24 caminin mülkiyet sorununu çözdük. Bunlar bugünün sorunları mı hayır, bunlar geçmiş 50 yılın, 100 yılın sorunları. Bu alandaki bir diğer çalışma ise Adem Yavuz Mahallesinde 24 yıldır devam eden mahkemeyi sonuçlandırarak o vatandaşlarımızı da tapularına kavuşturmak oldu" dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün Halk Meclisi toplantılarının son adresi Ahatlı ve Tepemanayır mahalleleri oldu. Göreve geldiği günden bu yana mahallelerde ve ilçe genelinde gerçekleştirdiği çalışmalara yönelik slayt eşliğinde sunum gerçekleştiren Zinnur Büyükgöz, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Gebze’mize layıkıyla hizmet etmek için canla başla çalıştık. Bugün geldiğimiz noktada neler yaptığımızı her vatandaşımızın bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizler Gebze’yi sağlama aldık dedik. Peki Gebze’yi hangi çalışmalar ile sağlama aldık. Bunları sizler için 8 başlıkta topladık. Mülkiyet sorunları Gebze’nin en büyük sorunlarından biri olarak karşımızda duruyordu. Peki nedir mülkiyet hakkı. Bizler bir okul, bir hastane yapmak istediğimizde öncelikle bu hizmeti gerçekleştireceğimiz bir yere ihtiyacımız var. Bu nedenle kamulaştırma işlemleri ile hizmetlerimizin önündeki engelleri kaldırdık. Bu çalışmalar ile 36 okulun, 24 caminin mülkiyet sorununu çözdük. Bunlar bugünün sorunları mı hayır bunlar geçmiş 50 yılın, 100 yılın sorunları. Bu alandaki bir diğer çalışma ise Adem Yavuz Mahallesi’nde 24 yıldır devam eden mahkemeyi sonuçlandırarak o vatandaşlarımızı da tapularına kavuşturduk" dedi.

"Tüm sağlık birimlerinin taşınacağı bir merkez inşa ettik"

Araç filosunu yenilediklerini de kaydeden Başkan Büyükgöz, "Bir diğer büyük çalışmamız ise Kuzey Marmara Otoyolu. Kuzey Marmara Otoyolu’nun Gebze çıkışı yoktu biliyorsunuz. Projede olmasına rağmen kamulaştırma maliyeti nedeniyle projeden çıkartılmış. Bizler göreve geldiğimizde tüm çalışmaları gerçekleştirerek bu sorunu da çözmüş olduk. Üst yapı çalışmalarında ise İlyas Bey Sağlıklı Yaşam Merkezi. Bugünkü maliyeti 300 milyon lira. Burası biliyorsunuz eski devlet hastanesi. İçerisinde tüm sağlık birimlerinin taşınacağı bir merkez inşa ettik. Gebzeli vatandaşlarımızın en çok şikayet ettiği konulardan bir tanesi de oturup yemek yiyebilecek, kahve içebilecek tesislerin olmamasıydı. Bu şikayetlere kulak vererek vatandaşlarımızın isteklerini yerine getirecek tesisler açtık. 6 farklı noktada ve farklı konseptleriyle Güzide Sosyal Tesislerimiz şu anda vatandaşlarımızın hizmetinde" ifadelerini kullandı.