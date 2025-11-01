Gebze'de 40'ın üzerinde uzman bölgede inceleme yapıyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın enkaz alanında 40’ın üzerinde alanında uzman görevli inceleme yapıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, "Binaların etrafında daha detay bir takım jeolojik gözlemler yaparak buralara vatandaşlarımızın tekrar dönüp dönemeyeceği konusunda kafamızı netleştirmemiz gerekiyor" dedi.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde 29 Ekim’de çöken 7 katlı binada enkaz altında kalan 5 kişilik Bilir ailesinden Dilara Bilir (18) enkazdan sağ olarak kurtarılırken, baba Levent (44), anne Emine ve çocukları Muhammed Emir (12) ile Hayrunisa Bilir (14) hayatını kaybetmişti.

Geniş kapsamlı inceleme yürütülüyor: 30 binaya georadar takıldı

Enkaz kaldırma çalışmaları sürerken zemininde de incelemeler başlatıldı. Uzman ekipler tarafından hem zemin kontrolleri hemde binanın yıkılış biçimiyle ilgili geniş kapsamlı inceleme yapılıyor. Ayrıca bölgedeki mühürlenen 16 bina da yapısal ve zeminsel bakımdan inceleniyor. 30 binaya da georadar tarama cihazı takılarak, binaların hareketi gözleniyor. Bölgede yürütülen çalışmaları yerinde takip eden Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Bu çalışmaların 2 gün daha olacağını öngörüyoruz"

Çalışmaların 2 gün daha sürmesini beklediklerini ifade eden Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Gebze’de 29 Ekim’de yaşadığımız elim olayın olduğu bölgedeyiz. Burada dün geceden beri artırılan ekip sayıları ile araç gereçlerle, olayın sebebiyle ilgili araştırmalar devam ediyor. AFAD koordinesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın personelleri, genel müdürlük düzeyinde daire başkanlarımız, 6 üniversitemizden uzmanlar burada adeta bir bilim kurulu oluşturulmuş şekilde incelemelerine devam ediyor. Vatandaşımızın can güvenliğini sağlamak için başta tahliye ettiğimiz binalar olmak üzere belli bir çaptaki binaların hepsi öncelikle tek tek kontrol ediliyor. Zeminle ilgili hem teknik hem görsel incelemeler yapılıyor. Sismik araştırmaları, radar okumaları çalışmaların hepsi yürütülüyor. Bu çalışmaların 2 gün daha olacağını öngörüyoruz. Bugün bölgeden tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Onları süreçle ilgili bilgilendirdik. İhtiyaç ve sorunlarını dinledik. Heyetin hazırlayacağı rapor yazılıp tam bittiği zaman daha sağlıklı bilgi vermek söz konusu olacak" ifadelerini kullandı.

"Birinci önceliğimiz vatandaşlarımızın güvenliği"

İlk önceliklerinin bölgedeki vatandaşların güvenliği olduğunu söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Başından beri söylüyoruz birinci önceliğimiz vatandaşlarımızın güvenliği. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın binaya tekrar geri dönme kararını vermek çok kritik ve dikkatle verilmesi gereken bir karar. Şu ana kadar 28 tane iş yeri, 21 tane bina ve 79 tane bağımsız birim tahliye edildi. 252 vatandaşımız binalarında kalamıyorlar. Şu anda 73 tanesi bizim Büyükşehir belediyemizin tesisinde bir kısmı Gebze belediyemizin tesisinde geçici olarak ikamet ediyorlar. Sahada toplamda 27 tane kamu kurum ve kuruluşu çalışıyor. 427 tane personel 120 tane araç var. Ama şu anda en kıymetli ve kritik çalışma yürütenler üniversite hocalarımızla birlikte bu çalışmaları yapıyorlar. 6 tane üniversitemizden TÜBİTAK’tan hocalarımız buraya geldiler. Ben öncelikli olarak onlara teşekkür etmek istiyorum. Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü burada büyük bir ekibi mobilize etti. Ben şehrim adına kendisine ayrıca teşekkürü borç biliyorum" diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın tekrar dönüp dönemeyeceği konusunda kafamızı netleştirmemiz gerekiyor"

40’ın üzerinde alanında uzman görevlilerin alanda inceleme yaptığını ifade eden AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, "6 üniversitemizden birde TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nden gelen akademisyenlerle beraber yaklaşık 40’ın üzerinde araştırmacı burada şu anda bugün görev yapıyor. Bu tabii önemli bir ayrıntı. Kritik karar vermek durumundayız burada gerçekten zeminin ve üzerindeki yapıların etkileşimini çok doğru ve net bir şekilde ortaya koymak durumundayız. O nedenle çok fazla sayıda jeofizik yöntemi, jeolojik gözlemlerimizi bir araya getirerek bu kararı vermek durumundayız. Yarın, ertesi gün belki diğer gün de buradaki bu çalışmalarımız devam edecek. Özellikle bir yandan değişik jeofizik yöntemleri kullanırken diğer yandan da yine dün tahliye edilmiş olan binaların etrafında daha detay bir takım jeolojik gözlemler yaparak buralara vatandaşlarımızın tekrar dönüp dönemeyeceği konusunda kafamızı netleştirmemiz gerekiyor. Daha büyük ölçekte de bölgede gerçekten bir risk var mıdır? Yok mudur? Bunu da ortaya koymak tabii son derece önemli" diye konuştu.

"Yarın akşama doğru belki biraz daha önümüzü görebileceğiz"

Yapılan testler sonucunda yarın daha net verilere ulaşacaklarını belirten Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Tatar, "Bu çalışmaların dışında özellikle yine kamu kurum ve kuruluşlarımızdan da çok ciddi şekilde veri elde ediyoruz. Özellikle Büyükşehir Belediyemizin elindeki tüm verileri bugün değerlendirdik inceledik. Yarın Devlet Su İşlerini’nin elindeki yeraltı sularıyla ilgili bütün bilgileri inceleyeceğiz. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün elinde çok ciddi bölge jeolojisiyle alakalı veriler var onları inceleyeceğiz. Dolayısıyla birçok farklı parametreyi farklı bilimsel ve teknik veriyi bir araya getirip sonuçta ortaya sağlıklı bir bakış açısıyla bir rapor koyacağız. Bu anlamda özellikle üniversitelerimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük bir gayretle ve sahaya yüzü dönük öğretim üyelerimizin burada gece gündüz çabasıyla bu işi yürütüyoruz. Bugün de akşam geç saatlere kadar yine ölçümler devam edecek yarın sabah tekrar erkenden başlayacak. Yarın akşama doğru belki biraz daha önümüzü görebileceğiz" ifadelerini kullandı.

"Sındırgı depreminin buraya bir etkisi olduğunu düşünmüyoruz"

Sındırgı depreminin buraya etki etmediğini düşündüklerini dile getiren Prof. Dr. Tatar, "6.1 büyüklüğündeki Sındırgı depreminin buraya bir etkisi olduğunu düşünmüyoruz. Tabii diğer açıdan burada zeminden kaynaklı bir problem mi var, binanın kendisiyle ilgili bir münferit bir problem mi var, bunları zaten bütün yaptığımız bu çalışmaların sonucunu anlamış olacağız" dedi.