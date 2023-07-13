Gebze'de barakada yangın çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde barakada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Gebze'de barakada yangın çıktı
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde barakada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Tatlıkuyu Mahallesi 1323 Sokak’ta iki bina arasında bulunan boş arazideki barakada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arazide bulunan barakada çıkan yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.