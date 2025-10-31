Gebze'de bir binada çatırtı sesleri: Bina tahliye ediliyor

Kocaeli'nin Gebze ilçeside yıkılan binanın yakınlarında bulunan bir başka binada çatırdama sesleri üzerine ekipler harekete geçti. Bina tahliye ediliyor.

Yusuf Eker
Gebze Issıkgöl Caddesi’nde bulunan bir binadan çatırdama sesleri üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Bina tahliye edilirken, ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Binaya AFAD ekipleri sevk edildi.

