Gebze'de boya fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli’nin Gebze ilesinde bir boya fabrikasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bölgede incelemelerde bulunan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, “Kuru otlar ya da elektrikten çıkmış olma ihtimalini değerlendiriyoruz” dedi.

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi İstanbul Caddesi’nde bulunan boya fabrikasının deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuru boya deposunda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanlar gökyüzünü kaplarken, alevler kısa sürede büyüdü. Fabrika çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin teleskobik merdivenle müdahale ettiği yangın 1 buçuk saatin ardından söndürüldü. Depodan geriye demir yığını kalırken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

“İtfaiyemiz vakit geçirmeden müdahale etti şükür, can kaybımız yok”

Bölgede incelemelerde bulunan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, “Gebze’mizde bugün boya fabrikalarından birinde yangın çıktı. İtfaiyemiz vakit geçirmeden müdahale etti. Şükür, can kaybımız yok. Mal kaybıyla alakalı, büyümeden tedbirler alınıp müdahale edildi. Söndürme işlemi şu anda tamamlandı, soğutma devam ediyor. Kuru boya kısmında yangın çıktı, dolayısıyla da büyümedi. Uzmanlarımız tarafından bu şekilde ifade ediliyor. Yangının sebebiyle ilgili henüz bir kesinlik yok. Kuru otlar ya da elektrikten çıkmış olma ihtimalini değerlendiriyoruz. Emniyet de ona göre takip edecek. Metrekare olarak rakam vermeyelim fakat fabrikanın büyüklüğüne göre küçük sayılabilecek bir kuru boya deposu yandı” dedi.