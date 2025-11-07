Gebze'de çatlak ve kayma tespit edilen 2 katlı bina tahliye edildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 2 katlı binanın kolonlarda çatlaklar ve yapıda kayma meydana geldiği tespit edildi. 3 ailenin yaşadığı bina tahliye edildi.

Edinilen bilgilere göre, İstasyon Mahallesi 1411. Sokak’ta bulunan 2 katlı binanın kolonlarında çatlaklar ve yapıda kayma meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen gelen ekipler incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede binaya daha önce ölçüm cihazı yerleştirildiği de tespit edildi. Binada yaşayan 3 aileden oluşan toplam 11 kişi, güvenlik amacıyla akrabalarının yanına taşındı. Riskli yapının yanında bulunan 5 katlı bir bina için ise yaklaşık 2 ay önce yıkım kararı verildiği belirtildi.