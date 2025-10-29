Gebze'de çöken bina havadan görüntülendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 6 katlı binanın enkazı ve ekiplerin arama kurtarma çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Sabah saat 07.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde altında eczane bulunan 6 katlı bina, bilinmeyen bir sebeple çöktü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre enkaz altında 5 kişinin olduğu değerlendirilirken, ekiplerin enkazdaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ekiplerin çalışması ve enkaz alanı, dron ile havadan da görüntülendi.