Gebze'de estetik dokunuşlar

Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Köprüsü'nde 'İstanbul'un Fethi' temalı grafiti çalışması gerçekleştirdi.

Gebze'de estetik dokunuşlar
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Köprüsü’nde ‘İstanbul’un Fethi’ temalı grafiti çalışması gerçekleştirdi.

Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Fatih Sultan Mehmet Han’ın İstanbul’u fethinin yıl dönümü anısına Tatlıkuyu Köprüsü’nde ‘İstanbul’un Fethi’ temalı grafiti çalışması gerçekleştirdi. Grafiti çalışmasının etrafı da ışıklandırıldı. Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri grafiti çalışmasının yanı sıra köprü çevresinde peyzaj düzenleme çalışması da gerçekleştirdi.