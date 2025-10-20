Gebze'de fabrika bahçesinde korkutan yangın

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Olay, Tavşanlı Mahallesi Kömürcüoğlu Caddesi’nde bir ahşap fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçe bölümündeki kereste, ahşap, tahta, talaş ve kontraplak parçalarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanı fark eden işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Talaş nedeniyle içten yanmanın devam ettiği alanda itfaiyenin söndürme ve soğutma çalışması sürüyor.