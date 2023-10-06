Gebze'de kültür sanat sezonu başlıyor

Gebze Kültür Merkezi Salonu'nda 7 Ekim'de düzenlenecek Nurullah Genç'in söyleşisiyle, kültür sanat sezonu başlamış olacak.

Gebze'de kültür sanat sezonu başlıyor
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Gebze Kültür Merkezi Salonu’nda 7 Ekim’de düzenlenecek Nurullah Genç’in söyleşisiyle, kültür sanat sezonu başlamış olacak.

Gebze’de kültür sanat sezonu başlıyor. Gebze Belediyesi tarafından Gebze Kültür Merkezi Salonu’nda düzenlenecek kültür sanat sezonu, 7 Ekim Cumartesi günü saat 19.30’daki şair-yazar Nurullah Genç söyleşisiyle başlayacak. GKM büyük salonda ücretsiz olarak düzenlenecek etkinlikler çerçevesinde çocuk tiyatrolarından yetişkin oyunlarına, söyleşilerden konserlere kadar birçok farklı program gerçekleştirilecek.

Program çerçevesinde 7 Ekim Cumartesi günü saat 19.30’da Nurullah Genç Söyleşisi, 8 Ekim Pazar günü saat 15.00’te İbiş ve Arkadaşları çocuk tiyatrosu, 14 Ekim Cumartesi günü saat 19.30’da İbrahim Sadri şiir dinletisi, 15 Ekim Pazar Günü Saat 15.00’te Youtuber Sertaç Abi- Youtube ve Oyunların Gerçek Yüzü Söyleşi, 18 Ekim Çarşamba Günü Saat 19.30’da Bir İstanbul Hikayesi yetişkin tiyatrosu, 21 Ekim Cumartesi Günü saat 19.30’da Orhan Toker-Dijital Çağda Ebeveyn Olmak söyleşisi, 22 Ekim Pazar Saat 13.00 ve 15.00’te Şekerfare çocuk tiyatrosu, 22 Ekim Pazar Günü Saat 19.30’da Ünal Dursun-Türk Halk Müziği Konseri, 25 Ekim Çarşamba Günü Saat 19.30’da Kaçak Yapı yetişkin tiyatrosu, 28 Ekim Cumartesi günü saat 19.30’da Beyhan Budak-Zor Zamanlarda Güçlü Olmak söyleşisi, 29 Ekim Pazar Günü Saat 13.00 ve 15.00’te Korsan Kardeşler Çocuk Tiyatrosu Gebzeliler ile buluşacak.