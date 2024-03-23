Gebze'de metruk binada yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan metruk binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Gebze'de metruk binada yangın
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan metruk binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi 527 Sokak’ta bulunan metruk binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle metruk binanın çatısında yangın çıktı. Yangını gören komşular hortumla alevlere müdahale ederken 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yaralanan ve dumandan etkilenen olmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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