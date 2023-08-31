Gebze'de projelere son sürat devam

Tarihi Eskihisar Kalesi çevre düzenlemesi ve Şehirler Arası Terminali’ndeki yenileme çalışmalarını denetleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, projelerin en yakın zamanda hizmete açılacağını müjdesini verdi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçeye kazandırılacak projeleri yakından takip ediyor. Tarihi Eskihisar Kalesi çevre düzenlemesi ve Gebze Şehirleri Arası Terminali’nde devam eden yenileme çalışmalarını sahada denetleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yetkililerden bilgi aldı. Yapımları hızla devam eden projelerin en yakın zamanda hizmete açılacağı müjdesini veren Başkan Büyükgöz, "Şu anda Eskihisar Kalesi çevre düzenleme proje alanındayız. Gebze’ye değer katacak ve insanımızın hayatına konfor katacak proje çalışması devam ediyor. Kasım ayı içerisinde burayı tamamen hizmete açacağız. Şu anda burada peyzaj çalışmaları, sanat yapıları ve diğer çalışmalar süratle devam ediyor" dedi.

Daha sonra Gebze Şehirler Arası Otobüs Terminali’ndeki çalışmaları inceleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Terminalimizi A’dan Z’ye her yönüyle revizyona tabi tuttuk. Son derece modern kullanım şekline dönüştüreceğiz. Çalışmalarla araçların indi bindi alanları kapatacağız. Yeni mescitler, lavabolar ve yeni ofis ilaveleri ile halkımıza hizmet vereceğiz. Çalışmalar çok yakın bir zamanda tamamlanmış olacak" diye konuştu.

Başkan Büyükgöz denetim turunda terminal esnaflarını da ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Yolculuk için terminalde bulunan vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Başkan Büyükgöz, hayırlı yolculuklar temennilerini ileterek hatıra fotoğrafı çektirdi.