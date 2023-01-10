Gebze'de spor kulüplerine yardım yapılacak

Gebze Belediyesi’nin ocak ayı olağan meclis toplantısının 2. oturumunda, Gebzespor, Gebze Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Derneği ile amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılmasına ilişkin rapor oy birliğiyle kabul edildi.

Gebze Belediyesi’nin ocak ayı olağan meclis toplantısının 2. oturumu tamamlandı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yönettiği meclis, yoklama ve bir önceki oturuma ait karar özetlerinin oylanarak kabul edilmesiyle başladı. Meclis gündeminde yer alan plan ve bütçe komisyonu raporları görüşülerek karara bağlandı. Mecliste, gündemin ilk maddesindeki Kirazpınar Mahallesi’nde yer alan ve mülkiyeti belediyeye ait olan gayrimenkullerin değerlendirilmesiyle ilgili belediye encümenine yetki verilmesine ilişkin rapor oy çokluğuyla kabul edildi. Ayrıca mecliste; Gebzespor, Gebze Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Derneği ve amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılmasına ilişkin rapor oy birliğiyle kabul edildi.

Ocak ayı olağan meclis toplantısının 2. oturumunda, Güzide 7/24 Bebek ve Çocuk Bakım Evi’nin 2023 yılı ücret tarifesinde revize yapılmasına ilişkin rapor da oy çokluğuyla kabul edildi.