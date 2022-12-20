Gebze'de ultra trail koşusunun ikincisi gerçekleştirilecek

Geçtiğimiz sene Gebze Belediyesi ve Tempo Atletizm Spor Kulübü iş birliğinde ilki gerçekleştirilen ultra trail koşusunun ikincisi gerçekleştirilecek.

Tempo Atletizm Spor Kulübü yönetimi, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette, geçen yıl ilki düzenlenen ultra trail koşusunun gerçekleşmesinde emeği Başkan Büyükgöz’e teşekkür plaketi sunuldu.

Tempo Atletizm Spor Kulübü Başkanı Bilal Dülger, "Öncelikle bizlere ve spora gönül vermiş insanlara destek olduğunuz için teşekkür ediyorum. Tempo Atletizm Spor Kulübü sporu yaygınlaştıran herkesi kesimi spora teşvik etmeyi amaçlayan, 7’den 70’e herkesi kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı güzel şeylere teşvik etmeyi amaçlayan 10 bin üyesi ile kocaman bir ailedir. İlkini gerçekleştirdiğimiz ve büyük bir katılımın olduğu Ultra trailin ikincisini de yine hep birlikte el ele vererek daha güzelini yapmak için bizler hazırız" dedi.

"6 Mayıs’ta gerçekleştireceğiz"

Gebze’de spor kültürünün oluşması amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirten Zinnur Büyükgöz ise "Bu bağlamda bizlerin yükünü alan halkımızı spora teşvik eden, sevdiren, ünü ülkemizin dört bir yanına yayılan Tempo Atletizm ailesini yakından takip ediyoruz. Dün olduğu gibi, 6 Mayıs’ta gerçekleştireceğimiz ultra trail organizasyonumuzda da spor sevdalısı sizlerin desteğine ve çalışma enerjisine çok ihtiyacımız olacaktır. Gebze Belediyesi kurumsal olmayan, hiç bir resmi kaydı, kulübü ve yapılanması olmayan guruplarla hareket etmesi de söz konusu olamaz. Bizler şahısları değil kurumları, kuruluşları dikkate alırız" diye konuştu.

Ziyarette Bilal Dülger’in yanı sıra, Genel Sekreter İzzettin Karadaş, Başkan Yardımcıları Yücel Güven ve Adem Durmuş, basın ve halkla ilişkiler sorumlusu Zafer Pesen, yönetim kurulu üyesi Yavuz Dinç ve Türkiye Atletizm Milli takım antrenörü ve tempo atletizmin hocası İlker Topal da hazır bulundu.