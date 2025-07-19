Gebze'de yeni trafik dolaşım planı hayata geçiyor

Gebze İlyasbey ve Eski Bağdat caddelerinde yeni trafik dolaşım planını hayata geçiriliyor. Plan kapsamında çift yönlü işleyen Gebze İlyasbey Caddesi tek yön oluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze ilçesinde hem trafik akışını rahatlatmak hem de ulaşım güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir trafik dolaşım planını hayata geçiriyor. Ulaşım koordinasyon merkezi kararıyla yapılan düzenleme doğrultusunda 21 Temmuz Pazartesi günü itibariyle bazı cadde ve toplu taşıma güzergâhlarında değişiklikler uygulanacak. Ulaşım dairesi başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Gebze ilçesinde trafik dolaşım planı çalışmaları kapsamında; İlyasbey Caddesi’ndeki trafik akış yönü, D-100 Kuzey yan yoldan Yeni Bağdat Caddesi istikametine, Eski Bağdat Caddesi’ndeki trafik akış yönü ise Yeni Bağdat Caddesi’nden D-100 Kuzey yan yol istikametine doğru tek yön olarak işlemeye başlayacaktır." denildi.

Şehir merkezine erişim planı değişti

Yeni trafik dolaşım planına göre, D-100 Kuzey yan yoldan şehir merkezine gidecek araçlar, Gebze Millet Bahçesi Kavşağı ve Millet Bahçesi çevre yolundan Yeni Bağdat Caddesi’ne veya sonrasında ise D-100 Kuzey yan yolu takiben İlyasbey Caddesi’nden Yeni Bağdat Caddesi’ne erişebilecek. Şehir merkezinden D-100, D-100 Kuzey yan yol ve Anibal Kavşağı’na gidecek araçlar ise Eski Bağdat Caddesi’ni kullanacak. Yeni trafik düzenlemesi kapsamında İlyasbey Caddesi’ni kullanarak D-100 Kuzey yan yol istikametine giden 320, 409, 415, 425, 435A, 490, 560 ve 590 numaralı toplu taşıma hatları, yeni düzenlemeye göre Eski Bağdat Caddesi üzerinden hizmet vermeye başlayacak.