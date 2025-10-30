Gebze'deki enkazın altından umudun çığlığı böyle yükseldi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çöken binanın enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmalarında enkaz altındaki Dilara Bilir ile sesli temas sağlandığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Gebze ilçesinde çöken binanın enkazı altındaki 5 kişilik Bilir ailesinden Dilara Bilir (18) dün saat 15.50 sıralarında bilinci açık şekilde kurtarılmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Genç kızın babası Levent Bilir (44), annesi Emine Bilir (37), kardeşleri Hayrunisa (14) ile Muhammed Emir Bilir’in (12) ise cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Çalışmalar sırasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hassas akustik dinleme cihazlarıyla enkazda dinleme yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir görevli alandaki herkesin durmasını ve sessiz olmasını isteyerek, "Arkadaşlar, 50-100 metre dahi, lütfen yürümeyi keselim. Akustik dinleme yapılacak" uyarısında bulundu. Mutlak sessizliğin sağlanmasının ardından bir kurtarma görevlisi enkaz boşluğuna doğru, "Sesimi duyan var mı? Sesimi duyuyorsan ses ver. Ses veremiyorsan bir yere vur" diye seslendi. Kısa bir süre sonra enkaz altından Dilara Bilir’in sesi duyuldu. Ekiplerin "Bir yere sıkıştın mı?" sorusuna "Hayır" yanıtını veren Dilara’ya, "Düzenli bir şekilde vurmaya devam et. Sakin ol" talimatı verildi. Sesli temasın ardından ekipler, kurtarma çalışmalarını sesin geldiği noktada yoğunlaştırdı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.